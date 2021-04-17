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Spor Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar: Yıldız isim kadroda
Spor

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar: Yıldız isim kadroda

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun Papiss Cisse'yi ilk 11'de düşündüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:27:00 -
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar: Yıldız isim kadroda

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarı lacivertlilerde Futbol A Takım Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.

Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de sağ bekte ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.

1 aydan fazla bir süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak kalan Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Sakatlığı tamamen geçen Mesut Özil'in zorlu Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Mesut'un ikinci yarıda görev alması ihtimaller dahilinde. Diğer yandan 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanan Gökhan Gönül en az 2 hafta olmayacak.

 

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