Eldeki kahverengi lekeler nasıl giderilir? Bakım için en iyi krem bu: Bir şey olmaz deyip geçmeyin
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Eldeki kahverengi lekeler nasıl giderilir diye düşünme derdine son.İnatçı lekelerle mücadele ediyor. Yetkililer, tek tip kullanılan kremlerin bir zorunluluk olduğunu ve cildin temel ihtiyacıyla gerekçelendiriyorlar. Ancak sonuçlar somut: Kullanıcılar, cilde zarar veren kremlerden eninde sonunda vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Cilt dibinde meydana gelen değişimler ve dolaylı olarak yaşanan lekeler hakkında dermatologlar, birçok kişinin cilt pigmentlerinde kahverengi lekeler cilt görünümünü bozan lekeler oluşturulduğunu öne sürdü.
Eldeki Kahverengi Lekeler Nasıl Giderilir diye düşünme derdine son. Sizlere evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir maske hazırladık. 40 yıl sonra birçok kişinin cilt pigmentlerinde lekeler meydana gelir. Kahverengi lekeler cilt görünümünü bozan lekeler. Ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkıyor. Bu maske ile hızla eldeki kahverengi lekelerden kurtulabilirsiniz. Sizlere birçok Güzellik ve bakım maskeleri ile ilgili paylaşımlarda bulunduk. Siyah noktalardan dert yananlar için siyah noktalar için maske yapımından bahsettik. Avokado ile kırışıklık giderici maske tarifi yapımından bahsettik. Cilt maskesi tarifilerini doğal ürünlerden yapmak isteyenler için. Yine kırışık eller için bakım maskeleri hazırladık. Ve tabi ki daha fazla güzellik ve bakımınız için maske tariflerini sitemizden bulabilirsiniz.
Eldeki Kahverengi Lekeler İçin Doğal Maske
Yapımı ve uygulaması çok kolay. Her evde bulunan malzemelerden yapıyoruz.
Malzemeler;
2 çorba kaşığı soğan suyu
2 çorba kaşığı sirke
Güvenli ve ucuz bir maske. Her evde soğan ve sirke bulunur. Soğan suyu ve sirkeyi karıştırıyoruz. Ve sorunlu alanlara bu karışımı sürün. Düzenli olarak bu karışımı kullanırsanız hiç bir iz kalmadan lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Kullananlar 2 hafta içinde geçtiğini söylüyorlar. Soğan suyunun hoş bir kokusu yok. Limon kabuğu ile ellerinizi ovarak kötü kokudan kurtulabilirsiniz.
Cilt dibinde (saç derisinde veya cildin alt katmanlarında) meydana gelen değişimler,
Saç Derisinde (Saç Dibinde)
Eğer bahsettiğiniz durum saç dibindeyse, en yaygın sebepler şunlardır:
• Seboreik Dermatit: Saç diplerinde kaşıntı, kızarıklık ve yağlı, sarımsı kabuklanma (kepeklenme) ile kendini gösterir.
• Follikülit (Kıl Kökü İltihabı): Saç diplerinde sivilce benzeri, bazen ucu iltihaplı ve dokununca acıyan küçük yumrular oluşur.
• Saç Kıran veya Mantar Enfeksiyonları: Bölgesel dökülmelere, pullanmaya ve şiddetli kaşıntıya yol açabilir.
Yetkililer, tek tip kullanılan kremlerin bir zorunluluk olduğunu ve cildin temel ihtiyacıyla gerekçelendiriyorlar. Ancak sonuçlar somuttur: Kullanıcılar, cilde zarar veren kremlerden eninde sonunda vazgeçmek zorunda kalıyorlar.
Aldığınız kremler cildinizde zarara yol açtı ise ve bu durumun önüne geçmek için bazı kremlerin diğer ürünlere katılmasını düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz; çünkü bu tür karışımlar, kremlerin gerçek değerini ve etkisini engellemeye başlar. Konuyla ilgili bazı dermatologlar ciddi çağrılar yaparken, merdiven altı üretim yapanların söz konusu çağrılara sessiz kaldığı öne sürülüyor. Bu yüzden tüketiciler tarafından ısrarla içerik hesabı yapılmalı ve ürünler sorgulanmalıdır. Sonuç olarak: Birbiriyle düşman olan ürünleri satın alarak, sağlığımızla oynayanları sevindiriyoruz. Ülkemizde yüzlerce krem var, evet; ama o kremlerin hangi ülkelere ait olduğunun, içinde ne bulunduğunun farkında olan bilinçli bir tüketici olmak zorundasınız.
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