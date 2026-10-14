64 yaşındaki hasta korku dolu anlar yaşadı! Evdeki oksijen tüpü alev aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa İnegöl'de nefes darlığı nedeniyle oksijen tüpüne bağlı yaşayan 64 yaşındaki S.A., tüpün aniden alev alması sonucu yaralandı.
Bir evde bulunan oksijen tüpünün alev alması korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak’ta bir binadaki dairede meydana geldi. Nefes darlığı şikayetiyle oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren S.A., iddiaya göre tüpün bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı. Evde çıkan yangın aile bireyleri tarafından söndürülürken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ elinde ve yüzünde 2’nci derece yanıklar oluşan S.A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.