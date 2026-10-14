Botoks nedeniyle 3 ayda 16 kişi tedaviye alındı: Tehlike botoksta mı yoksa botoksu uygulayanda mı keşfet

"24 SAAT VE İLK 2 HAFTA DAHA ÖNEMLİ" Reaksiyon ve zaman diliminin önemine vurgu yapan Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Yusuf Savrun, "Toksin uygulandıktan sonra genellikle 24 saat içinde etkileri görmeye başlıyoruz. İkinci haftada bu etkiler gittikçe artıyor. Fakat ikinci haftadan sonra toksinin oluşturacağı yan etkilerin görülme ihtimali azalıyor. Bu nedenle bizim için ilk 24 saat ve ilk iki hafta daha önemli. Bundan sonra oluşabilecek yan etkiler bizim için çok korkutucu olmuyor" dedi. "GEREKTİĞİNDE HASTAYI SOLUNUM CİHAZINA BAĞLIYORUZ" Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal ise "Hastalarımız sıklıkla yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen nefes darlığı, her iki göz kapağında düşme ve kas güçsüzlüğü şikayetleriyle başvuruyor. Çift görme şikayeti de olabiliyor. Bu hastaların büyük bölümü kozmetik amaçlı botoks uygulamalarının ardından başvuruyor. Öncelikle hastanın hayati tehlikesi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Aynı zamanda şikayetlerin nedenini belirlemeye çalışıyoruz. Eğer hastanın solunumu ciddi şekilde etkilenmişse nefes almasını sağlamak için gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Gerektiğinde hastayı solunum cihazına bağlıyoruz" dedi. NÖROLOJİK HASTALIKLARDA İSE UZMAN HEKİMLER YAPIYOR Nörolojik alanda yapılan botoksun kozmetik uygulamalardan ayrıldığını ifade eden AÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, "Botulinum toksin yani botoks uygulamasını uzun yıllardır nörolojik alanda, istemsiz kasılmalarda ya da yüzdeki ve göz kapağındaki kasılmalarda kullanabiliyoruz. Kozmetik kullanımında özellikle dozu çok önemli. 'Kozmetik yaptırmayın' ya da 'kozmetik uygulamaları yapmayalım' demiyoruz ama işi bilen, konuya hakim uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini söylüyoruz. Nörolojik hastalıklarda uzman ellerde botulinum toksin uygulaması yaptıran hastaların bu olaylardan korkup tedaviye ara vermelerinden de endişe ediyoruz. İki durum da birbirinden farklı" diye konuştu. TÜM HEKİMLERE BOTOKS YETKİSİ Diğer yandan, 7 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, daha önce dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanları ile medikal estetik sertifikası bulunan hekimlerin yapabildiği estetik uygulamalar, kısa süreli sertifikasyonla tüm hekimlere açıldı. Uzmanlar ise botoksun ve dolgu uygulamalarının tıbbi işlemler olduğuna dikkati çekerek, yetkin uzmanlık dalındaki hekimler tarafından, ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapılması gerektiğini vurguladı.