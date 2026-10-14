  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 bin 300 yıllık kalede keşfedildi: Sonuçları yayınlandı! Ordu'daki kazılarda yayınlan görüntüde boynuzlu heykel şaşırttı Mason Greenwood'un kendisini hatırlatma zamanı...! İbre o sürpriz isme döndü... Yok artık! Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Sezon sonunda eski takımına dönüyor Kritik hamle: Arda Turan olmayınca A Milli Takım'a 2 maçlığına bomba teknik direktör Dünya devinin yıldızı Lamine Yamal'ın Lemina sorusuna verdiği tepki olay! İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

Anne köftesinin yerini restoranlarda yediğimiz hiçbir köfte tutmaz, bu bir gerçek. Ancak evde hazırladığımız anne köftesi zaman zaman istediğimiz kadar yumuşak olmayabiliyor. Pek çok tarifte köftenin yumuşak olması için bayat ekmek içi veya galeta unu kullanılması öneriliyor. Oysa bunların yerine 1 adete yumurta ve farklı bir malzeme kullanarak hem yumuşacık hem de tam kıvamında anne köftesi hazırlamak mümkün.

#1
Foto - Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

Köfte tarifinde yer alan ekmek içi veya galeta ununu bu sefer ince öğütülmüş yulaf ile değiştirerek bulutlar kadar yumuşak bir köfte hazırlayacağız. Özellikle ince öğütülmüş yulaf, kıymanın içerisindeki nemi tutmaya yardımcı olurken köfte harcının toparlanmasını da kolaylaştırıyor. Buradaki önemli nokta ise miktarı abartmamak.

#2
Foto - Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

YULAFLI KÖFTE TARİFİ: Malzemeler; 500 gram orta yağlı dana kıyma. Yarım su bardağı ince öğütülmüş yulaf ezmesi. 1 adet küçük kuru soğan. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı su veya süt 1 diş sarımsak. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. İsteğe göre pul biber. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz.

#3
Foto - Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

YULAFLI KÖFTE NASIL YAPILIR? Kuru soğanı rendeleyin. Çok fazla su bıraktıysa hafifçe sıkarak kıymanın üzerine ekleyin. Sarımsağı ezin ve kıymaya ilave edin. Yulaf ezmesini rondodan geçirerek daha ince bir kıvama getirin. Ardından kıyma, yulaf, yumurta, su veya süt, soğan, sarımsak, maydanoz ve baharatları geniş bir kapta birleştirin. Köfte harcını bütün malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Harç çok sert görünüyorsa 1-2 yemek kaşığı daha su ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız harcın üzerini kapatarak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Bu süre yulafın harçtaki nemi çekmesine ve köftenin daha kolay şekil almasına yardımcı olur. Dinlenen harçtan parçalar koparıp elinizle köfte şekli verin. Tavayı iyice ısıttıktan sonra köfteleri orta-yüksek ateşte her iki tarafı kızarana ve içleri tamamen pişene kadar pişirin.

#4
Foto - Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

YUMUŞAK KÖFTENİN PÜF NOKTASI Köftenin yumuşaklığını yalnızca eklenen yulaf belirlemiyor. Orta yağlı kıyma kullanmak, harca gereğinden fazla kuru malzeme eklememek ve köfteleri aşırı pişirmemek de sonuç üzerinde etkili.

#5
Foto - Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

Yulafı fazla kullanmak ise tam tersine köftenin kuru ve yoğun olmasına neden olabilir. Bu nedenle 500 gram kıyma için yaklaşık yarım su bardağı ince yulaf yeterli olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmalarının gölgesinde ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderip..
Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!
Dünya

Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'yi Husilere karşı oluşturulacak koalisyona davet edip e..
5,5 asırlık ecdad mirasında kültürel soykırım: Camiyi ibadete değil, resim sergisine açtılar
Gündem

5,5 asırlık ecdad mirasında kültürel soykırım: Camiyi ibadete değil, resim sergisine açtılar

Yunanistan, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığa yönelik sistematik asimilasyon politikalarına bir yenisini daha ekledi. Selanik’teki 558..
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü nasihati ‘Biz bu acıyı yaşadık, artık bitmesi lazım’
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’a başörtüsü nasihati ‘Biz bu acıyı yaşadık, artık bitmesi lazım’

Azerbaycan’da yaşanan başörtüsü yasağına Türkiye’den tepkiler yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü grup toplantısınd..
Azerbaycan’daki yasağa tepki çığ gibi: Başörtülü kızın feryadı yürekleri dağladı!
Gündem

Azerbaycan’daki yasağa tepki çığ gibi: Başörtülü kızın feryadı yürekleri dağladı!

Adeta 28 Şubat rüzgarlarının estirildiği Azerbaycan’da başörtüsüyle okula girmesine izin verilmeyen kızın feryadı yüreklere işledi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23