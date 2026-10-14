Köfte yaparken ekmek yerine 1 adet yumurta ekleyin! Yumuşacık oluyor... Bakın biz neler koymalıyız

Anne köftesinin yerini restoranlarda yediğimiz hiçbir köfte tutmaz, bu bir gerçek. Ancak evde hazırladığımız anne köftesi zaman zaman istediğimiz kadar yumuşak olmayabiliyor. Pek çok tarifte köftenin yumuşak olması için bayat ekmek içi veya galeta unu kullanılması öneriliyor. Oysa bunların yerine 1 adete yumurta ve farklı bir malzeme kullanarak hem yumuşacık hem de tam kıvamında anne köftesi hazırlamak mümkün.