Yüzde 34'ü her gün onları atıyor... Tuvalete atılan çok tuhaf eşyalar belli oldu: Görülmeyen eşyalar.... Nedeni ortaya çıktı

Uzmanların tuvaletlerde karşılaştığı sıra dışı eşyalar arasında elektronik sigaralar, buharlaştırıcı cihazlar ve nikotin sakızları da bulunuyor. Bu ürünler yalnızca kanalizasyon sisteminde birikme riski taşımıyor; aynı zamanda plastik, elektronik parçalar ve biyolojik olarak kolayca parçalanmayan farklı malzemeler de içeriyor. Bazı ürünlerin üzerinde tuvalete atılabileceğine ilişkin ifadeler bulunsa da uzmanlar, bu tür maddelerin gider sisteminde sorun yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle diğer atıklarla birleşen ürünler, borularda birikerek suyun akışını engelleyebiliyor. LAVABOYA YAĞ DÖKMEK DE CİDDİ TIKANIKLIKLARA YOL AÇIYOR Kanalizasyon sistemini tehdit eden alışkanlıklar yalnızca tuvaletlerle sınırlı değil. Mutfak lavabolarına yemeklik yağ, katı yağ ve gres dökülmesi de benzer sorunlara neden olabiliyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 10'u yemeklik yağın, katı yağın veya gresin lavaboya dökülmesini kabul edilebilir buluyor, ancak uzmanlar, bu alışkanlığın borularda ciddi birikintilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yağlar borulardan aşağı aktığında soğuyarak katılaşabiliyor ve boruların iç yüzeyindeki diğer atıklara yapışabiliyor. Zamanla bu maddelerin birleşmesiyle büyük kütleler oluşuyor ve suyun akışı giderek zorlaşıyor. Sertleşerek devasa boyutlara ulaşabilen bu kütleler, kanalizasyon hatlarında ciddi tıkanıklıklara neden olabiliyor. Uzmanların önerisi ise oldukça basit: Tuvalete yalnızca idrar, dışkı ve tuvalet kağıdı atılmalı. Islak mendiller, hijyenik ürünler ve diğer çöpler uygun atık kutularına bırakılmalı. Yemek artıkları ile yağlar da yıkanmadan önce tabaklardan temizlenerek lavaboya ulaşmaları önlenmeli. Mutfak lavabosunda süzgeç kullanmak da yemek parçalarının borulara kaçmasını önlemeye yardımcı oluyor. BORULARIN TIKANDIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLERE DİKKAT Gider sistemindeki sorunlar, tamamen tıkanıklık oluşmadan önce bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Tuvalet suyunun geri gelmesi, giderlerden alışılmadık kokular yayılması veya lavabonun normalden daha yavaş boşalması bu belirtiler arasında yer alıyor. Bu işaretlerle karşılaşıldığında sorunun büyümesini beklememek gerekiyor. Basit yöntemlerle giderilemeyen veya tekrarlayan tıkanıklıklarda bir tesisatçıdan ya da drenaj uzmanından yardım alınması öneriliyor.