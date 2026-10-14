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Dünya Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku
Dünya

Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku

Yeniakit Publisher
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Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku

Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning ile İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom arasındaki e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Sızan e-postalar; Hanning’in Alman devlet sırlarını ve nüfuzunu 10 bin avro karşılığında İsrail bağlantılı şirketlere sunduğunu gözler önüne serdi.

Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Danny Yatom ile ticari ve siyasi ilişkiler yürüttüğüne ilişkin e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Lübnan merkezli The Cradle platformunun elde ettiği e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Hanning ile Yatom arasında istihbarat bağlantıları, siyasi temaslar ve ticari faaliyetler konusunda yazışmalar yapıldı.

Hanning, 2018'de Yatom'a gönderdiği e-postada, kimliği belirtilmeyen bir aday hakkında üst düzey Alman yetkililerinden ve istihbarat kurumlarından edinilecek bilgileri içeren bir değerlendirme hazırlayabileceğini ifade etti.

Söz konusu değerlendirmeyi 13 Temmuz 2018'e kadar tamamlayabileceğini belirten Hanning, bunun karşılığında 10 bin avro istedi.

Hanning ile Yatom arasındaki ilişkinin niteliğine ilişkin bilgilerin sunulduğu e-postada, hangi adaydan söz edildiği henüz bilinmiyor.

Yatom, 2021'de Hanning ile yeniden iletişime geçerek Almanya'da aynı yılın eylül ayında düzenlenecek federal seçimlerde öne çıkan adaylarla görüşmeler ayarlanmasını istedi.

Bu görüşmelerde İsrail merkezli siyasi kampanya şirketi CIY Global'in faaliyetlerini tanıtmayı amaçlayan Yatom, aynı yazışmada bir siber güvenlik şirketine ilişkin göndermeyi planladığı materyallerden de bahsetti.

Yazışmalar, Hanning'in Yatom'a Alman istihbarat ve siyasi çevrelerine erişim imkanı sunduğuna, Yatom'un ise Hanning'e siyasi nüfuz ve siber güvenlik alanlarında yardım ettiğine işaret ediyor.

YATOM, HANNİNG’İN DANIŞMANLIK YAPTIĞI ŞİRKETLE BAĞLANTILI

Yatom'un İsrail merkezli siber güvenlik şirketi World Health Energy Holdings ile bağlantılı olduğu ve Hanning'in ise bu dönemde aynı şirkette danışmanlık yaptığı belirtiliyor.

Hanning ile Yatom arasındaki bu bağlantı, İsrail'in eski istihbarat mensupları, özel şirketler ve siyasi ilişkiler üzerinden Almanya'ya ait devlet sırlarına erişim sağlamış olabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Zira, İsrail siber güvenlik ve siyasi danışmanlık alanlarında uluslararası bir pazar oluşturmak istiyor ve bu kapsamda kurulan şirketlerde eski istihbarat mensupları da faaliyet gösteriyor.

Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde İsrailli şirketlerle bağlantılı casus yazılımların daha önce de siyasetçileri, gazetecileri ve muhalifleri hedef almak amacıyla kullanıldığı biliniyor.

HANNİNG’İN CASUSLUKTAN TUTUKLANMASI

Hanning hakkında yürütülen casusluk soruşturması, Eylül 2025'te iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırılması davası kapsamında evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler üzerine başlatılmıştı.

Ardından, eski BND Başkanı Hanning vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk suçlamalarıyla 7 Ekim'de tutuklanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının, çocukların kaçırılmasına ilişkin davada yer alması, eski BND Başkanı'nın İsrail istihbaratı ile bağlantısı olup olmadığı sorusunu akıllara getirmişti.

Daha sonra Hanning'in, ABD'de İsrail adına faaliyet yürüten ve "İsrail'in Washington'daki gölge istihbarat kanadı" olarak bilinen Nükleer İran'a Karşı Birlik (UANI) kuruluşunun danışma kurulunda yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Almanya’da Rusya:Azərbaycan:Çin diyorlardı bakın nereye işin ucu uzanıyor bir hafta önce her haber kanalında vardı şimdi hiç bir şey yok aynı Rusya Almanya petrol boru hattı patlamıştı hemen Rusya şimdi ortaya çıktı Ukrayna bu alman politikası o kadar pis oldu bunlar CHP gibiler

Ali

Kardeş Halklarda normal bir davranış bu İstikbarat verir alır verileri satar alır Almanya yude 20 yahudi olup Siyonislerin kuklasıdır. Flistin halkı için özgürlük de ilk kafayı çıkaran bir haham olur öyle bir yetkisi var ki inanılmaz Antisemitizm derler her Haktan maruz kalan olursun. Demokrasi diye geçinen devlet. Berlin de büyük oy ile seçilen Elif hanım başkanlık koltuğuna oturamiyor nedeni Flistin özgürlük iki devlet demesi yüzünden. Burda kendine yedirememis CDU SPD yeşiller istemiyor her kötülüğü yapar yapacaklar o koltukta tutmamak için. Aralarında siyonislerin tasmalılari var. Bizde olduğu gibi. Bizde hırsızlık rüşvet dolandıcılık edenler İftiraları ile koltukta oturabiliyor o iftiralar Deniz aşrı geliyor. Fetoculerein ve siyonislerin birliği ile. Yapanlar ise bugün Mahkeme salonuna gidip Türkiye nin en büyük Rüşvet dolandıcılık hırsızlıklari destek veren Ahlak yoksunu. Yeni parti CHP ve sol parti. Bunlar var oldukça Türkiye çok zor ilerler. Ya seçmen gerçekleri görüp oy verirken kendi menfaatleri için verecek geleceği için veyahut bu hırsızlık rüşvet dolandıcılık vatanhayinliği edenler böyle devam ederler. Adam çıkmış yüksek tahsil diyor!! İmamoğlu aylık alıyor gariban yasa kıyamam 250 300 bin milyarlarca dolar Çalan 200 milyar. devlet zararı. Bak gör Fetoculerein milletin önüne koyduğu Hayinleri gör
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