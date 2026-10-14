Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı
Kütahya'da bir arazi sahibinin açtığı dava sonucunda caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kütahya'da bir arazi sahibinin açtığı dava sonucunda caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.
Karşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.
Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.
Polis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23