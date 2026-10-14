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Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

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Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

Kütahya'da bir arazi sahibinin açtığı dava sonucunda caddenin bir bölümü mahkeme kararıyla trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

#1
Foto - Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde arazisi bulunan kişi, istimlak anlaşmazlığı nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce Kütahya Belediyesine dava açtı.

#2
Foto - Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

Karşılıklı açılan davaların tapu sahibinin lehine sonuçlanması üzerine Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, caddenin kişiye ait olan kısmının tel çekilerek kapatılmasına karar verdi.

#3
Foto - Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

Mahkeme kararı gereği Kütahya Belediyesi ekipleri, tel çekerek kapatma işlemini gerçekleştirdi. Mahkeme kararı ise görevliler tarafından caddenin girişine asıldı.

#4
Foto - Mahkeme kararı verildi: Cadde yaya ve araçlara kapatıldı

Polis ekipleri de sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

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