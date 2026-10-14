İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 98. duruşmasına İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

FİRARİ CAFER’İ AKLAMA TELAŞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’nu aklamaya çalışan İmamoğlu, "Halk TV'ye yapılan bu zulmü, zalimliği şiddetle kınıyorum. En şiddetli şekilde kınıyorum. Başta sahibi Cafer Mahiroğlu olmak üzere, kanalda emeklerinin, alın terinin, sözlerinin, kalemlerinin gücüyle çalışan tüm gazetecilere geçmiş olsun diyorum ve yanlarında olduğumu ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

OPERASYON CUMHURİYETİ!

İktidarı ve yargıyı nefret siyaseti üretmekle, hasiyet cellatlığı yapmakla itham eden Ekrem İmamoğlu, Halk TV’ye kayyım atanmasını da sert dille eleştirdi. Savunmasında Halk TV'ye kayyım atanmasına da yer veren İmamoğlu, "Ferhan Şensoy'undu galiba: 'Tesadüfün iğne deliği' gibi bir lafı var. Bu da herhalde tesadüfün iğne deliği. Bugüne Halk TV. Tesadüf! Öyle yorumladım. 87 milyon yurttaşımız, her sabah bir şafak operasyonu. Televizyonu açıyorsunuz son dakika. Bazen son dakikalar peş peşe düşüyor, aklınız karışıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Operasyon Cumhuriyetine döndü" iddiasında bulundu.

PROVOKATÖRLERE DESTEK VERDİ

Halkı manipüle eden, milletin manevi değerleriyle alay eden ve yalan yanlış bilgilerle, iftiralarla toplumu galeyana getirmeyi gazetecilik addeden Lale Özan Arslan, Fatih Ergin, Tuğba Tekerek, Mustafa Balcı, Şaban Sevinç, Selahattin Günday ve Ali Tarakçı gibi isimlerin de avukatlığına soyunan İmamoğlu, “Şaşılacak bir durum ya! Tutuklu, tutuklu, tutuklu... Tutukluk nedir ben biliyorum. Bu tutuklama kararını veren hâkim bilmiyor ama ben biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ben biliyorum. İsmail Saymaz ev hapsinde, Murat Ağırel ev hapsinde. Niye? Millet hiçbir şey duymasın! Millet hiçbir şey okumasın! Akıl alır gibi değil” hezeyanında bulundu.

Toplumu kaosa sürüklemeyi hedefleyen ve kirli para trafikleri ile gündeme gelen Flash TV, TELE1 ve T24’e yönelik yargı kararlarını hedef alan İmamoğlu, son halkanın ise Halk TV olduğunu ileri sürdü.

HIRSIZ, HIRSIZI SAVUNDU

Kendisi gibi milyonları iç eden, milletin parasına göz koyan hırsız ve arsız zihniyetin arkasında duran Ekrem bey, “Güzelim ülkemizi operasyon sahasına çeviren akıl, Halk TV'ye el koyup, yayınlarını kesti. Neymiş? İhaleye fesatmış, aklamaymış, falan filan... Boy boy yalanlar! Boy boy yalanlar, boy boy iftiralar! Akılları sıra milleti kandıracaklar” sözleriyle kirli çarka yönelik operasyonları değersizleştirmeye yeltendi.

GÜRLEK’İ HEDEF ALDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek için “operasyon bağımlısı” ifadesini kullanan İmamoğlu, “AK Parti'yi baştan aşağıya uyarıyorum. Sizi bir operasyon girdabına sokan bir süreçle iç içesiniz” diye konuştu.