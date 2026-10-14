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Gündem Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış
Gündem

Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Annesinin başörtülü olduğunu söyleyen Gazeteci Cüneyt Özdemir, laikçi ve seküler çevresinin kendisine yaptıklarını anlattı. Özdemir, “Ben o çevre yüzünden yıllarca annemin başörtüsünden utanmak zorunda kaldım” dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir youtube kanalında yaptığı açıklamalarla laikçi ve seküler çevreye adeta isyan etti.

Annesinin başörtülü olması dolayısıyla başından geçenleri tek tek anlatan Özdemir şunları söyledi:

“Oysa ben o çevre yüzünden, yıllar boyunca annemin başörtüsünden utanmak zorunda kaldım. Utandırdılar beni yani. Dedim ki, ya kardeşim ne diyorsunuz, benim başörtüyle ne derdim olur? Benim rahmetli annemin başı örtülü.

Yani siz ne diyorsunuz yani? Bu var ya, en çok nerede rahatsızlık yarattı biliyor musun? Benim çevremdi. Muhafazakâr çevrede değil. Evet, herkesin ailesinde kapalı insanlar da var, açık insanlar da var.

Benim çevrem bunu kabul edemedi mesela. Uzun bir süre beni şeyle itham ettiler. Ya bak görüyor musun, sen annenin başörtüsünü kullanıyorsun.

Oysa ben o çevre yüzünden, yıllar boyunca annemin başörtüsünden utanmak zorunda kaldım. Utandırdılar beni yani. Söyletmediler ama o bilmem ne falan yaptılar.

Ben sonradan bu işte barıştım kendi içimde bir şey yakaladım. Bunu ifade ettiğim zaman da en çok dayağı bu mahalleden yedi. Hala sindiremeyenler vardır etrafında.”

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Yorumlar

İzmirli Ramses

O dünün Türkiyesinin rezilliği ayıbıydı;Bugün Uluslarası din ve vicdan özgürlüğü ve islami fobiye karşı mücadele zamanı.Yine de o dönem hepimiz çok üzüldük hırpalandık bu ayıbı yapanlar sa beter oldular.
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