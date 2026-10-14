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Gündem Salondan atılınca da ağlıyorlar: İBB duruşmasında Halk TV provokasyonu
Gündem

Salondan atılınca da ağlıyorlar: İBB duruşmasında Halk TV provokasyonu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Salondan atılınca da ağlıyorlar: İBB duruşmasında Halk TV provokasyonu

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davası kapsamında tutuklu yargılanan ‘örgüt lideri’ Ekrem İmamoğlu dosya kapsamında savunmasına başladı. İmamoğlu aylık gelirinin 250-300 bin lira arasında olduğunu belirtirken duruşma salonunda izleyiciler provokasyona kalkıştı. HalkTV’ye kayyım atanmasını bahane ederek sloganlar atan izleyicilere müdahale edildi

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 34. gününde iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının alınmasına başlandı. İmamoğlu’nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenilirken duruşmaya Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir kısım Yeni Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile izleyiciler katıdı. Duruşma salonunda izleyiciler HalkTV’ye kayyım atanması bahane ederek provokasyona kalkıştı. İmamoğlu’nun savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne gelerek aylık gelirinin 250-300 bin TL lira civarında olduğunu belirttiği dakikalarda izleyiciler sloganlar atmaya başladı. İzleyicilere müdahale edildi.

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