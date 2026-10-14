Salondan atılınca da ağlıyorlar: İBB duruşmasında Halk TV provokasyonu

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 34. gününde iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının alınmasına başlandı. İmamoğlu’nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenilirken duruşmaya Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir kısım Yeni Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile izleyiciler katıdı. Duruşma salonunda izleyiciler HalkTV’ye kayyım atanması bahane ederek provokasyona kalkıştı. İmamoğlu’nun savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne gelerek aylık gelirinin 250-300 bin TL lira civarında olduğunu belirttiği dakikalarda izleyiciler sloganlar atmaya başladı. İzleyicilere müdahale edildi.