İşte Türkiye’yi kuşatan kirli medya ağı: Foncular farklı operasyon hep aynı!
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Türkiye’de muhalif medya adı altında yayıncılık yapan ve yurt dışından fonlanan kuruluşlar Halk TV’ye kayyım atanması sonrası yeniden gündeme geldi. Söz konusu kuruluşlar ABD, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler tarafından beslenirken, kimi kuruluşların sahipleri de yurt dışında firari yaşayarak Türkiye’ye operasyon yapıyor.
Türkiye’de başta solak tayfanın gözünü kırpmadan gururla izlediklerini anlattıkları sözde muhalif medyanın yurt dışından fonlanarak belli bir kesimi ülkesine düşman etme girişimi, Halk TV’ye rüşvet ve kara para operasyonu sonrası yeniden dikkat çekti.
Halk TV’nin patronu Londra’da, Sözcü’nün patronu İsviçre’de, Cumhuriyet’in ajan genel yayın yönetmeni Can Dündar Almanya’da yaşayıp bu ülkeler tarafından fonlanırken, Fox-Now’un sahipleri ise İsrail ve ABD’den Türkiye operasyon çekmeye kalkıyor.
İZİN VERİLMESİN ÇAĞRISI
Daha bir çok sözde muhalif medya başta Almanya, Fransa, İsviçre, AB, ABD ve İsrail tarafından fonlanırken bu TV ve gazeteleri izleyip okuyanlar ise maalesef ülkesine düşman şekilde yetişiyor. Kamuoyundan da sık sık bu tür dışarıdan beslenen kanalların incelenmesi ve Türkiye’ye operasyon çekmelerine izin verilmemesi çağrıları yükseliyor.
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