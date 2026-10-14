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Gündem Yılmaz Özdil’den firari Cafer Mahiroğlu’na salvolar: Para alırsam yayınlarım yoksa yayınlamam
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Yılmaz Özdil’den firari Cafer Mahiroğlu’na salvolar: Para alırsam yayınlarım yoksa yayınlamam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Halk TV’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma yürütülürken sabah saatlerinde kanala kayyım atandı. Kayyım kararı sonrası Cafer Mahiroğlu’nun parayla yayıncılık yaptığını söyleyen Yılmaz Özdil’in videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Halk Tv'ye kayyım atanmasının ardından Yılmaz Özdil'in kanalın firari patronu Cafer Mahiroğlu ile ilgili sarf ettiği sözler tekrardan gündem oldu.

 

Yılmaz Özdil, Cafer Mahiroğlu'nun para karşılığında gazetecilik yaptığını ifade etmişti. Özdil açıklamasında, "CHP ile sözleşmeyi feshettim diyor. CHP'ye fatura kesmeyi bıraktım, artık onların yayınlarını yapmıyorum diyen Cafer Mahiroğlu değil mi? Bu parayla gazetecilik yapmak değil mi şimdi? Para alırsam yayınlarım, almazsam yayınlarım demek muhalif gazetecilik olabilir mi?İnsan ister istemez merak ediyor. Yeni Parti, Halk Tv'ye kaç para veriyor?" diye sormuştu.

Halk TV'ye kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, şüpheli Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, Caferoğlu'nun şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

 

Açıklamada, dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edildi

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirtilen açıklamada, şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 bin 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiği belirlendiği bildirildi.

 

Ayrıca Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de incelemeye alındığı, ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edildiği aktarılan açıklamada, Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, diğer taraftan Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin tespitler de olduğu belirtildi.

 

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu, 1'inin ceza infaz kurumunda olduğunun tespit edildiği, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlendi.

Halk TV'ye kayyum atandı
Halk TV'ye kayyum atandı

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Halk TV'ye kayyum atandı

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Yorumlar

OGUZ TÜRK'Ü

Bu kesim özellikle imamoglunun tayfası gırtlağına kadar pisligin icindeler kabul ve diyoruzki hadi bunlar yapar bunların ne dini ne ahlaki duyguları bu işlere engel değil diyoruz ama birde madalyonun öbür yüzü var dindar dediğimiz yani haramı helali bilir bunlar garib gurebanin hakkıninyemez dediğimiz kişiler bilhassa akp ye yakın veya içindekilere ben diyorumki agzinizdan burnunuzdan gelsin bu milletin parasına çöken kim varsa haram zıkkım olsun hastane parası olsun.. Emekliye gelince bütçede para yok ve 40 dereden 40 kova su getirtir Mehmet Şimşek efendi 3....5 capulcunun iç ettiği paralara gelince devlet garantisi

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Fatura Varsan Varsın, Fatura Yoksan Yoksun: Çağdaş Ekran Şovlarında İlkeli Yayıncılık Gazetecilik tarihinin en büyük devrimlerinden biri, "gerçeklerin" artık yerçekimi kanunu gibi bedava değil, KDV dahil bir hizmet sözleşmesine bağlı olduğunun keşfedilmesidir. Eskiden hakikat için bedel ödenirdi, şimdilerde ise hakikatin ekranda görünmesi için önce ön ödeme yapılması, ardından uygun bir fatura kesilmesi gerekiyor. İşte medyanın bağımsızlık iddiaları ile serbest piyasanın tahsilat makbuzları karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkan tablo, modern bir trajikomediden başka bir şey değildir. "Menfaatin bittiği yerde dostluklar değil, canlı yayınlar da biter," sözü, bugünün ekran felsefesini en yalın haliyle özetlemektedir. Ekranda halkın çıkarlarını koruduğunu iddia eden yapıların arka odalarında, hangi gerçeğin kaç paraya yayınlanacağı ya da hangi skandalın kaç liralık bir reklam sözleşmesiyle sümen altı edileceği konuşuluyorsa, orada bir yayıncılık ilkisinden değil, sadece bir muhasebe tekniğinden söz edilebilir. İdealizmin yaldızları döküldükçe, altından çıkan tek şeyin fatura koçanları olması şaşırtıcı değildir. İlkeli duruş dedikleri şey, aslında bir sonraki ihale dönemine kadar verilen geçici bir reklam arasıdır. "Parayı veren düdüğü çalar," diyen Nasreddin Hoca, bugünün televizyon patronlarının ve ekran yüzlerinin vizyonunu yüzyıllar öncesinden belirlemiş gibidir. Ancak bugünün dünyasında düdük değil, milyonların izlediği ekranlar çalınmaktadır. Sistemin bu ahlaki aşınması, sadece bireylerin değil, medyanın bütünüyle bir ticarethaneye dönüştüğünün en somut kanıtıdır. Bir yanda rüşvet ve kara para soruşturmaları gölgesinde yayıncılık yapan patronlar, diğer yanda "Para alırsam yayınlarım, almazsam yüzüne bakmam" resti çeken eski yol arkadaşları. Bu döngüde asıl trajik olan, izleyicinin bu ekranlardan hala bir adalet, bir doğruluk ya da toplumsal bir aydınlanma beklemesidir. Toplumun sahte nezaketine ve ekranların yapay dürüstlüğüne karşı en büyük eleştiri, yine bu sistemin kendi içindeki cüzdan kavgalarıyla deşifre olmasıdır. Ne de olsa en karanlık odalarda çevrilen dolaplar, günün sonunda yine o odalardan sızan fatura krizleriyle aydınlanmaktadır.
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