Tarih verildi... Altında ekim sonu için rakamı veren Ergezen, petrol fiyatları ile ilgili tahminde bulundu

"ŞU ANDA EN KRİTİK NOKTA BU" Ekimin kalan bölümünde altın ve emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek önemli gelişmelerin sorulduğu Ergezen "Şu anda, dediğim gibi, piyasanın gözü aslında petrol fiyatlarında. Petrol fiyatlarında yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin olması, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller tarafında da sert hareketlerin görülmesine yol açacaktır. Şu anda en kritik noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz" dedi. "PİYASALAR İÇİN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİR TANESİ" Devamında Ergezen "Kısa vadede bakacak olursak bugün, 14 Ekim'de, ABD tarafından enflasyon verileri gelecek. Bu önemli çünkü enflasyonun beklentilerin üzerinde olması durumunda faiz artışı tahminleri artacaktır. Bu, genel olarak varlık fiyatlarında baskıya yol açabilir. Tam tersi, beklentilerin altında gelecek bir veri ise alımların gelmesine yol açabilir. Kısa vadede bunun etkili olacağını söyleyebiliriz. Bugün aslında piyasalar için önemli günlerden bir tanesi. ABD'de son açıklanan istihdam verileri beklentilerin altındaydı. Bu, faiz artışı tahminlerini bir miktar azalttı. Bugün gelecek veri de bunu pekiştirebilir veya tam tersi, yeniden endişelerin artmasına yol açabilir. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir gündeyiz" ifadelerini kullandı. ALTIN İÇİN FİYAT ARALIĞI VERDİ Ons altın ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralıklarının beklendiği sorusunu da yanıtlayan Ergezen "Altın ve gümüş fiyatları için özellikle şuna dikkat etmek lazım: Savaş ne olacak, ne tarafa doğru gidecek? Ancak şurası da bir gerçek: Kasım ayına kadar herhangi bir gelişme beklenmiyor açıkçası. Zaten ABD Başkanı Trump da buna işaret etti. O zaman bu ne demektir? Bu, bir miktar daha baskının olduğu bir piyasayı bize gösterecek. Açık konuşmak gerekirse ben altın tarafında 4.150-4.100 dolar aralığının görülebileceğini düşünüyorum. Ay sonunda bu seviyelerde olabiliriz. Belki bir miktar daha geniş aralık verebiliriz. Yani baktığımız zaman, 4.100-4.200 dolar aralığında bir yerde oluruz diye düşünüyorum. Görüntü de bunu gösteriyor" dedi.