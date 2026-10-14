Sınavsız ikinci üniversite fırsatı! Başvurular 25 Ekim’e kadar sürecek

Farklı bir alanda eğitim almak veya mesleki hedeflerine yeni bir yön vermek isteyenler için Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF), sınavsız ikinci üniversite başvuruları devam ediyor.

Kimler başvuru yapabilir?

Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan veya herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan adaylar, mevcut eğitim durumlarına uygun programlara başvurabiliyor. Lisans öğrencileri ve mezunları hem lisans hem de ön lisans programlarını tercih edebilirken ön lisans öğrencileri ve mezunları yalnızca ön lisans programlarına kayıt yaptırabiliyor.

Sınavsız İkinci Üniversite uygulaması, bireylerin mevcut eğitimlerini sürdürürken farklı disiplinlerde bilgi ve beceri kazanmalarına, akademik gelişimlerini desteklemelerine ve kariyer hedeflerini çeşitlendirmelerine imkân tanıyor.

81 ilde sınav imkanı

Açık ve uzaktan öğretim alanındaki faaliyetleriyle eğitimde erişilebilirliği destekleyen ATA-AÖF, öğrencilerine zengin ders materyalleri ve esnek öğrenme olanakları sunuyor. Fakültenin Türkiye’nin 81 iline yayılan toplam 142 sınav merkezinde gerçekleştirdiği vize, final, bütünleme, yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları, öğrencilerin sınav süreçlerine kendilerine uygun merkezlerde katılabilmelerini sağlıyor.

Geniş sınav ağı ve uzaktan öğrenme modeliyle farklı ihtiyaçlara cevap veren ATA-AÖF, bireylerin eğitimlerini yaşamın farklı aşamalarında sürdürmelerini ve kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarını destekliyor.

Başvurular 25 Ekim 2026’da sona eriyor

İkinci bir üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 25 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabiliyor. Başvuru koşulları, program seçenekleri ve kayıt sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere ataaof.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor. Adaylar ayrıca ATA-AÖF Çağrı Merkezi’nin 0850 255 02 82 numaralı telefonu üzerinden bilgi alabiliyor.

Atatürk Üniversitesi, açık ve uzaktan öğretim yoluyla yükseköğretime erişimi desteklemeyi ve yaşam boyu öğrenme anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunmayı sürdürüyor.