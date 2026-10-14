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Gündem Yasa dışı bahis şebekesine darbe! 8 ilde eş zamanlı dev operasyon!
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Yasa dışı bahis şebekesine darbe! 8 ilde eş zamanlı dev operasyon!

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Yasa dışı bahis şebekesine darbe! 8 ilde eş zamanlı dev operasyon!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kara para aklama çetesine yönelik dev bir operasyon imza atıldı.

Şüpheli bir şahsın cep telefonundaki kirli mesajlaşmaları inceleyen ekipler, örgütlü bir şekilde kişisel verileri ele geçirip bahis oynatan ve kara para aklayan şebekeyi tek tek ifşa etti. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Kırıkkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de 27 adrese düzenlenen eş zamanlı basında 18 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce hakkında işlem yapılan şüpheli B.H'nin cep telefonundaki incelemede, çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşma kayıtları tespit edildi.

İncelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içinde, süreklilik ve iş bölümü esasına dayalı şekilde hareket ederek yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, bu faaliyetler kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri, elde edilen suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinmek suretiyle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

 

1 MİLYARLIK VURGUN

Ayrıca MASAK raporları doğrultusunda, 2021-2025 yılları arasında şüphelilerin hesaplarındaki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira olduğu tespit edildi.

Başsavcılığın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı, bir zanlının ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu tespit edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları hakkında el koyma işlemi uygulandı.

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