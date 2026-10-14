  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar uyardı: Enerjide çeşitlendirme artık zorunlu Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar! MHP Lideri Bahçeli, Halk TV’yi böyle uyarmıştı: Müfteri müsveddelerin burnundan getireceğiz Salondan atılınca da ağlıyorlar: İBB duruşmasında Halk TV provokasyonu İşte Türkiye’yi kuşatan kirli medya ağı: Foncular farklı operasyon hep aynı! Yılmaz Özdil’den firari Cafer Mahiroğlu’na salvolar: Para alırsam yayınlarım yoksa yayınlamam Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış Gözler TBMM’ye çevrildi: Fon kanununda flaş gelişme DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı
Gündem Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi
Gündem

Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Halk TV’nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV’nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına erişim engeli kararı verildi.

Halk TV’nin farklı sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarına yönelik erişim engeli kararı alındı. Kararın 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesinde yer alan "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi" hükmü kapsamında verildiği belirtildi. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23