Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’

Süleymancılar Cemaati içerisindeki tartışmalara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Denizolgun, cemaat içerisinde bazı kursların yönetimini ele geçirmeye yönelik girişimler bulunduğunu ileri sürerek bunları “darbe girişimi” olarak nitelendirdi.

Denizolgun, söz konusu girişimlerin başarıya ulaşmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Darbelerin her çeşidine karşıyız ve darbe girişimcilerinin de karşısındayız. Cemaatimizin/tarikatımızın ve kurslarımızın zarar görmesine de mani olacağız” ifadelerini kullandı.

“DARBE GİRİŞİMCİLERİNİN BAŞARILI OLMA İHTİMALİNİ SIFIR GÖRÜYORUM”

Türkiye'nin ve cemaatin geçmişte çok sayıda kritik süreçten geçtiğini kaydeden Denizolgun, “Milletimiz ve cemaatimiz; ne ekimler, kasımlar, eylüller, şubatlar ve martlar gördü. Darbe girişimcilerinin başarılı olma ihtimalini sıfır görüyorum” dedi.

Denizolgun, paylaşımında Haşr Suresi'nin 14. ayetine de atıfta bulunarak karşı çıktığı grubun kendi içerisinde birlik oluşturamadığını ifade etti.

Bazı kursların yönetiminin ele geçirilmesinin dahi sonuç vermeyeceğini savunan Denizolgun, cemaatin maddi ve manevi yönetim merkezi olarak gördüğü Kısıklı'nın önemine işaret etti.

“KISIKLI’NIN ANAHTARLARINI ELE ALMADAN KALKIŞMANIZ NEYE YARAR?”

Denizolgun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“40 kişi değil, 100 kişi olsalar, 100 kişi değil, 1001 kişi olsalar bile; 1 kursumuzu değil, tüm dünyadaki tüm kurslarımızı darbeyle ele geçirseler dahi; dünkü yazımda da bahsettiğim gibi, cemaatimizin/tarikatımızın hem maddi hem de manevi tek yönetim merkezi olan Kısıklımızın anahtarlarını ele alamadan, kalkışmanız neye yarar?”

Denizolgun, Kısıklı'nın cemaat açısından yalnızca fiziki bir merkez olmadığını, liderlik ve yönetim bakımından belirleyici bir konum taşıdığını ifade etti.

“BİZİM CEMAATİMİZİN TURNUSOLU; EHLİ BEYT SEVGİSİ VE SAYGISIDIR”

Cemaat tabanının yönetim konusunda “Ehli Beyt” unsuruna önem verdiğini kaydeden Denizolgun, “Dünkü yazımda ve çıktığım programlarda; sadece Kısıklımızın Kızıl Elmamız olduğunu, cemaatimizin tabanının liderlik ve yönetim için, Ehli Beyt şartı dışında, Kısıklı'yı kim yönetiyor diye baktığını uzunca izah etmedim mi?” ifadelerini kullandı.

Süleyman Hilmi Tunahan'ın ailesine yönelik sevgi ve saygının cemaat açısından temel ölçülerden biri olduğunu belirten Denizolgun şöyle devam etti:

“Bizim cemaatimizin turnusolu; Ehli Beyt sevgisi ve saygısıdır. Kısıklı'yı tekrardan tarif etmeme gerek yok, Kısıklı'nın önemi hakkında dünkü yazıma bakmanız yeter.”

ALİHAN KURİŞ YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

Denizolgun, açıklamasının devamında mevcut yapı ve yönetim anlayışına da sert eleştiriler yöneltti. Yaklaşık 10 yıldır yaşananlara karşı sessiz kalındığını belirten Denizolgun, bu süreçte mücadele vermeyen bazı isimlerin mevcut ortamdan yararlanarak yönetimi ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Denizolgun, “10 sene boyunca, Kurişiilik sisteminin tüm zulümlerine rağmen, bidatlar/hurafeler üreten Kurişiilik sistemi yüzünden insanların küfre/şirke düşmesine rağmen, alimlere hor ve hakir davranılmasına rağmen; gıkınız çıkmadan kayıtsız ve sessiz kalacaksınız, hiçbir mücadele içine girmeyeceksiniz, korkup pusacaksınız ama şu konjonktürde fırsatçılık yaparak darbe senaryolarıyla yönetimi ele almayı hayal edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“BEYANAT YAYINLAYINCA MI SÖZLERİNİZE İTİBAR EDECEĞİZ?”

Darbe olarak nitelendirdiği girişimlerin cemaat tabanında meşruiyet kazanamayacağını belirten Denizolgun, sözlerini daha da sertleştirdi:

“Farzımuhal; darbe girişimcileri kalkışmaya kadar birbirini satmadı da, bazı kurslarımızı darbeyle ele aldınız, peki nasıl bir meşruiyetiniz olacak? 10 yıldır konuşamayan, hiçbir mücadele içinde bulunmayan, korkan, pusan, Kurişiilik sistemine tek bir itirazda bile bulunmaya cesareti olmayan; 40 tane sıfırı tüketmiş münafık bir araya gelip, beyanat yayınlayınca mı, biz sözlerinize itibar edeceğiz, samimiyetinize/ihlasınıza inanacağız?”

Denizolgun, söz konusu planların sonuç vermeyeceğini ifade ederek karşı çıktığı isimlere “Boyunuzu aşan işlere kalkışmayın, oturun oturduğunuz yerde” sözleriyle seslendi.

“YENİDEN YÜKSELİŞ VE FETİH ÇAĞINI AÇACAĞIZ”

Cemaat içerisinde “fetret devri” yaşandığı görüşünü 2018 yılında kendisinin ortaya koyduğunu belirten Denizolgun, hedeflerinin Süleyman Hilmi Tunahan'ın yolunu yeniden “asli rotasına” taşımak olduğunu ifade etti.

Tarihten örnekler veren Denizolgun, Sahabe dönemindeki Hariciler ile Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne atıfta bulunarak, “Fetret devrini sonlandırıp, Allah C.C'in izni ve Piranın himmetiyle; yeniden yükseliş ve fetih çağını açacağımıza; Dedemin K.S yolunu asli rotasına getireceğimize Elhamdülillah biz söz verdik” dedi.

Denizolgun, açıklamasını Osmanlı'nın Fetret Devri'nin ardından yeniden güç kazanması ve İstanbul'un fethi üzerinden yaptığı değerlendirmelerle tamamladı.