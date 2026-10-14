MHP Lideri Bahçeli, Halk TV’yi böyle uyarmıştı: Müfteri müsveddelerin burnundan getireceğiz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Halk TV’ye yönelik alınan kayyım kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.
Halk TV’ye, sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturma nedeniyle kayyum atanması Yeni Partilileri zıplatırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisine yönelik yalan ve algı haberlerine imza atan kanala ilişkin 26 Kasım 2024 tarihli TBMM'deki MHP Grup Toplantısı'nda sarf ettiği sözler akıllara geldi.
MHP Lideri Bahçeli 26 Kasım 2024 tarihli grup toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, ne dediklerini, nasıl iftiralar attıklarını, yorumcu müsveddelerini, bilhassa Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız!”
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