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Gündem İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar!
Gündem

İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar!

Yeniakit Publisher
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Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçisi olan Özgür Özel’in partisi Halk TV’ye yönelik soruşturmayı ve kanala kayyım atanmasını Meclis’te ağızlarını ve gözlerini bantlayarak protesto etti. Otel lobilerinde dönen rüşvet alışverişlerini ve alınan çanta çanta paraları gözlerden saklamak için otel kameralarını bantlayanların bu kez yolsuzluk ve kara para aklayanları savunmak için bantlı eylem yapması, “Bu zihniyet her yerde aynı. Çalarken de bantlıyorlar, çalanı savunurken de” şeklinde yorumlandı.

Halk TV’nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik “Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve mal varlığı aklama” gibi ağır suçlamalarla kanala kayyım atanmasına Yeni Partili milletvekilleri Meclis’te şaklabanlık yaparak tepki gösterdi.

Yeni Partili milletvekilleri, fon krizini görüşmek üzere toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Halk TV’ye kayyım atanmasını ağızlarını ve gözlerini siyah bantlarla kapatarak protesto etti.

KOMİK DURUMA DÜŞTÜLER

Yeni Partililerin kendilerini bantlayarak yapmaya çalıştıkları protesto şovu komik görüntülere sahne olurken, yapılan şaklabanlığa sosyal medyadan da tepki yağdı.

YENİ Parti grubu, fon vurgununun görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Halk TV’ye kayyum atanmasını ağızlarını ve gözlerini siyah bantlarla kapatarak protesto etti.

AĞIZINI BOZDU: SİZİN YAPACAĞINIZ MUHALEFETİ...

Sunucu Dilara Gönder de Yeni Parti milletvekillerinin Meclis’teki siyah bantlı çapsız protestosuna küfürlü tepki gösterdi. Gönder sosyal medya hesabından "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" diye yazdı

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