İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar!

Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun en büyük destekçisi olan Özgür Özel’in partisi Halk TV’ye yönelik soruşturmayı ve kanala kayyım atanmasını Meclis’te ağızlarını ve gözlerini bantlayarak protesto etti. Otel lobilerinde dönen rüşvet alışverişlerini ve alınan çanta çanta paraları gözlerden saklamak için otel kameralarını bantlayanların bu kez yolsuzluk ve kara para aklayanları savunmak için bantlı eylem yapması, “Bu zihniyet her yerde aynı. Çalarken de bantlıyorlar, çalanı savunurken de” şeklinde yorumlandı.