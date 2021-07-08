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Yerel Ekipler göz açtırmıyor! İşte ele geçirilenler
Yerel

Ekipler göz açtırmıyor! İşte ele geçirilenler

Osmaniye'de güvenlik birimlerinin düzenlediği şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:59:00 -
Ekipler göz açtırmıyor! İşte ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli yunus ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 3’ü av tüfeği 1’i pompalı 1’i de tabanca olmak üzere 5 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 5 kişi de gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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