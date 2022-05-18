Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta?
Fenerbahçe’nin de yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Eintracht Frankfurt ile eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig karşısında başarı elde eden Glasgow Rangers final maçı için kozlarını paylaşacak. Peki UEFA Avrupa Ligi Final maçı ne zaman hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers final maçı saat kaçta? Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers yarın karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak.
Eintracht Frankfurt Avrupa Ligi final maçı
Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers, yarın UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla’nın maçlarına ev sahipliği yapan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin de yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Real Betis’i, çeyrek finalde bir önceki turda Galatasaray’ı eleyen Barcelona’yı, yarı finalde ise Premier Lig ekibi West Ham’ı kupanın dışına atmıştı.
Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı
Glasgow Rangers ise eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig’i elemeyi başarmıştı.
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan mücadele, TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Glasgow Rangers , 2008 yılında Manchester kentindeki finalde Rus ekibi Zenit’e 2-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.