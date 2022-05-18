Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi final maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers yarın karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak.

Eintracht Frankfurt Avrupa Ligi final maçı

Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers, yarın UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla’nın maçlarına ev sahipliği yapan Ramón Sánchez-Pizjuán Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin de yer aldığı gruptan lider olarak çıkan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Real Betis’i, çeyrek finalde bir önceki turda Galatasaray’ı eleyen Barcelona’yı, yarı finalde ise Premier Lig ekibi West Ham’ı kupanın dışına atmıştı.

Glasgow Rangers Avrupa Ligi final maçı

Glasgow Rangers ise eleme turunda Borussia Dortmund’u, son 16’da Kızılyıldız’ı, çeyrek finalde Braga’yı ve son olarak da Leipzig’i elemeyi başarmıştı.

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak olan mücadele, TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Glasgow Rangers , 2008 yılında Manchester kentindeki finalde Rus ekibi Zenit’e 2-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.