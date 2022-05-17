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Spor Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek mesleği nedir?
Spor

Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek mesleği nedir?

Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkanlığa adaylığını koyması beklenen Dursun Özbek'in kim olduğu kariyeri ise merak ediliyor. Peki, Dursun Özbek kim? Dursun Özbek kaç yaşında? Dursun Özbek ne zaman hangi yıl başkanlık yapmıştı?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:41:00 -
Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek mesleği nedir?

Galatasaray yeni başkanının 11 Haziran'da seçecek. Nisan ayında başkan adayı olmayacağını duyuran Dursun Özbek'in kararının değiştirdiği ve resmi açıklama yapacağı gelen haberler arasında. Peki, Dursun Özbek kimdir?

Dursun Özbek kimdir? Dursun Özbek mesleği nedir?

Dursun Aydın Özbek 25 Mart 1949'da Şebinkarahisar'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunudur. 1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Özbek, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet göstermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

2011 yılında Ünal Aysal'ın yönetiminde yer alan Özbek daha sonra o yılki kulüp aidatını unuttuğu için yönetime giremeyeceği anlaşıldı ve yönetim kurulu listesinden çıkarıldı. 2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray SK Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu. 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. Başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın 11 Ağustos 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

20 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda rakibi Mustafa Cengiz'e yenildi.

 Özbek 26 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 101. olağan genel kurulunda Özbek 1361 oy alıp seçimi ikinci tamamlamıştır.

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