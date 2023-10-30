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Dünya DSÖ'den korkutan açıklama!
Dünya

DSÖ'den korkutan açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 09:20:00 -
DSÖ'den korkutan açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında 21 ülkede çocuk felci vakası olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'daki çocuk felci vakalarına dikkati çekti.

Açıklamada, kıtanın 21 ülkesinde çocuk felci vakası görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çocuk felciyle mücadelenin yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, hastalığın etkilediği ve henüz tıbbi müdahale yapılmayan birçok bölge olduğu kaydedildi.

Öte yandan son bir yılda çocuk felci vakalarında azalma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.
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Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.

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