Dolar kuru için tahmin, son rakam: Seçim öncesi nabzı, gelen son oranlar! 11 Mayıs dolar, euro fiyatı

20 Dolar kurunun nasıl bir seyir izleyeceği şu sıralar merak ediliyor. Dolar kurunda yaşanan değişim, yurt içindeki pek çok ürünün fiyatını etkiliyor. Dolar kuru ise ekonomik verilere, ABD’den gelecek haberlere göre şekilleniyor. İç piyasada gündemin seçim olması da kuru etkiliyor. Ayrıca Merkez Bankası ve TÜİK verileri dolar kuruna etki ediyor.

Seçimler yaklaştıkça seçim sonrasına ilişkin tahminler de artıyor. Doların durumunun nasıl şekilleneceğini merak edenler, uzman görüşlerine kulak veriyor. Aynı zamanda seçimin sonucunun da dolar kuru üzerinde etki yaratıp yaratmayacağını merak edenler bulunuyor.

DOLAR, YENİ ZİRVELERİ ZORLUYOR

Dolar, şu ana kadar en yüksek 19,67 TL seviyesine ulaştı. Daha sonra 19,55 TL seviyesine geriledi. Türk lirasında depremden bu yana 3,7 değer kaybı ortaya çıktı. Yılbaşından beri toplam kayıp ise 4,2 olarak belirtildi.

Seçim yaklaştıkça kura sınırlı bir miktar yükseliş meydana geliyor. Piyasa, seçim sonuçları ile de yakından ilgileniyor. Seçimde kazananın nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği önemli oluyor.

Uzman isimler, enflasyon yüksekliği ve TL’de yaşanan %60 değer kaybı nedeniyle toparlanma sürecinin uzun zaman alacağını söylüyor. Seçim sonucu ne olursa olsun 2023 yılı için çok fazla olumlu beklentiler dile getirilemiyor.

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Dolar için önemli olan verilerden biri de açıklandı. Cari açık 18,8 milyar dolar olarak belirtildi.

EURO/TL ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Euro’nun serbest piyasa fiyatı 21,4570 TL olarak belirtildi. Satış fiyatı ise 21,4580 TL olarak gerçekleşti. Euro için dün 21,4710 TL tutarında bir fiyat söz konusuydu. Döviz talebi de fiyatların belirlenmesi noktasında etkili oluyor.

Merkez Bankasının rezervlerinde son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşanıyor. Aynı durum altın için de geçerli oluyor. medyabar'a göre: Altın talebinde de artış söz konusu olduğu için gelen talepler, Merkez Bankasının rezervlerinden karşılanıyor. Küresel piyasalarda yaşanan değişimler, döviz ve altın piyasasını şekillendirmeye devam ediyor.



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