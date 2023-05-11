Altını, doları olanlar TCMB haftalık rezervlerini açıkladı: Altın rezervleri azaldı! Altının, Doların, altının fiyatları

11 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,56 (Alış) - 19,56 (Satış)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EURO: 21,37 (Alış) - 21,37 (Satış)

STERLİN: 24,59 (Alış) - 24,71 (Satış)

1 DOLAR = 19,56 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

11 Mayıs Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.281,77

Gram altın satış: 1.282,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.300,00



Çeyrek altın satış: 2.371,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.616,00

Yarım altın satış: 4.760,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.217,00

Tam altın satış: 9.490,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.383,00

Cumhuriyet altını satış: 9.525,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.485,00

Ata altın satış: 9.806,00

İlginizi çekebilir→ 7 dakikada 7 pide yedi, 5 çeyrek altın kazandı! O olay: Herkes şaştı kaldı→ TIKLAYINIZ