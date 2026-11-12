Doktora ulaşamayanlar için ekran başında bir beyin cerrahı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tahsin SAYGI, yaklaşık iki yıldır sosyal medyada neredeyse her gün açtığı canlı yayınlarda vatandaşların MR, BT, röntgen, ultrason ve PET-CT görüntülerini raporla yetinmeden bizzat inceliyor, kan tahlili sonuçlarını da hiçbir ücret almadan değerlendiriyor. Dr. SAYGI’nın yaptığı canlı yayınlarda, daha önce fark edilmemiş ya da acil müdahale gerektiren çok sayıda bulgu tespit edildi. Yayınlar, özellikle doktora ulaşmakta zorlananlar ve farklı bir görüş almak isteyenler için bir bilgilendirme kapısı işlevi görüyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tahsin SAYGI, yaklaşık iki yıldır sosyal medyada neredeyse her gün canlı yayın açıyor. Yayına bağlanan vatandaşlar MR, bilgisayarlı tomografi (BT), röntgen, ultrason (USG) ve PET-CT görüntüleriyle kan tahlili sonuçlarını paylaşıyor. Dr. SAYGI yalnızca rapora bakmakla yetinmiyor; görüntüleri bizzat inceliyor ve gördüklerini sade bir dille, ücretsiz olarak anlatıyor.

Yayınlara bağlananlar arasında uzman hekime ulaşmakta zorlanan, uzak yerleşim yerlerinde yaşayan ya da doktora başvurduğu hâlde aldığı bilgilerden sonra kafasında soru işaretleri kalan kişiler bulunuyor. Bazı izleyiciler ise tanı ve tedavi süreciyle ilgili farklı bir görüş duymak istiyor.

Dr. SAYGI yayınlarda önce kişinin yakınmalarını dinliyor, ardından görüntüleri bizzat inceleyerek bulguları bu yakınmalarla birlikte değerlendiriyor. Gördüğü bulgunun ne anlama gelebileceğini, hangi durumda vakit kaybetmeden ele alınması gerekebileceğini ve hangi uzmanlık dalına başvurulabileceğini sade bir dille anlatıyor.

“Rapor çok değerli bir yol gösterici. Ancak hastanın şikâyetini dinleyip görüntüye o gözle yeniden bakmak bazen farklı bir pencere açabiliyor,” diyen Dr. SAYGI, şöyle devam ediyor: “Amacım, kimsenin kendi sağlığıyla ilgili soru işaretleriyle yalnız kalmaması.”

Dr. SAYGI’nın aktardığına göre yayınlarda bugüne kadar yüzlerce kişide, daha önce fark edilmemiş ya da acil cerrahi değerlendirme gerektiren bulgulara dikkat çekildi ve bu kişiler ilgili hekimlere yönlendirildi. Aktarılan örneklerden bazıları şöyle:

Bacaklarında güçsüzlük nedeniyle bel ameliyatı olan ancak yakınmaları geçmeyen bir izleyicinin görüntülerinde, sırt omurgası (torakal) düzeyinde omuriliğe bası yapan bir kitle fark edildi ve acil ameliyata yönlendirildi.

Baş dönmesi yakınmasıyla uzun süredir farklı hekimlere başvuran bir izleyicinin beyin MR görüntülerinde, arteriyovenöz malformasyon (AVM; atar ve toplardamarlar arasında anormal bağlantılardan oluşan damar yumağı) ile uyumlu bir bulgu saptandı.

Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuş bir izleyicinin görüntülerinde, o güne dek kendi doktorunun bile haberdar olmadığı ikinci bir tümöral lezyona tespit edildi.

Boyun MR’ı incelenen bir izleyicinin tiroid bezindeki nodül ilk kez yayın sırasında fark edildi; sonradan kanser tanısı konulan bu nodül için erken tanı imkânı doğdu.

Bazı izleyiciler, böbreklerinde taş bulunduğunu yayın sırasında öğrendi.

Bel ameliyatına rağmen ağrıları geçmeyen bazı izleyicilerde kalçada avasküler nekroz (kemik dokusunun kanlanma bozukluğuna bağlı hasarı) saptandı; yakınmaların bu sorunla ilişkili olduğu ortaya koyuldu.

Bu örnekler, değerlendirmelerin yalnızca beyin ve omurgayla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Dr. SAYGI, görüntülerde uzmanlık alanı dışında kalan bir bulgu dikkatini çektiğinde kişiyi ilgili uzmanlık dalına yönlendiriyor. Aktardığı örneklerde ise kişilerin kimliğini ortaya koyabilecek ayrıntılara yer vermiyor.

Dr. SAYGI, yayınlardan herhangi bir gelir elde etmediğini, sponsorlu ya da ücretli içerik kullanmadığını belirtiyor. Yayın sırasında sonucu değerlendirilen kişinin kimliğini belirlenebilir kılan görsel, işitsel ya da yazılı hiçbir bilgi izleyicilere yansıtılmıyor; bu bilgileri yalnızca Dr. SAYGI görüyor.

“Canlı yayın muayenenin yerini tutmaz, tutması da beklenmemeli,” diyen Dr. SAYGI, yaptığı işi şöyle tanımlıyor: “Görüntüde gördüğüm bir bulguya dikkat çekiyor ve kişiyi doğru adrese yönlendirmeye çalışıyorum. Kesin tanı ve tedavi, kişinin başvurduğu hekimle birlikte yürütülen bir süreç. Gerektiğinde en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmasını söylüyorum.”

Yayınların bir diğer boyutu, izleyicilere sağladığı genel sağlık bilgisi. Benzer şikâyetleri olan ya da benzer bir tetkik sonucunu bekleyen izleyiciler, yapılan açıklamalardan kendi durumlarına dair de fikir edinebiliyor. Bu yönüyle yayınlar, sağlık okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan, toplum yararına bir bilgilendirme alanı oluşturuyor.

“Her açıklamayı, aynı soruyu taşıyıp belki de soramayan başka insanları da düşünerek yapıyorum,” diyen Dr. SAYGI’nın sosyal medya platformlarındaki takipçi ve canlı yayın izlenme sayısı her geçen gün artıyor. Üstelik sadece yurtiçinden değil; yurtdışından da izleyiciler canlı yayına katılarak sonuçlarını Dr. Tahsin SAYGI’ya ücretsiz olarak danışabiliyorlar.

Op. Dr. Tahsin SAYGI, klinik çalışmalarının yanı sıra beyin ve sinir cerrahisi alanında bilimsel araştırmalar da yürütüyor. Yayınları elinden geldiğince sürdürmek istediğini söyleyen Dr. SAYGI, “Sağlığa dair doğru bilgiye ulaşmak herkesin hakkı. Bu yayınlar o bilgiye ulaşmanın yollarından biri olabilirse ne mutlu bana,” diyor.

Dr. SAYGI’nın canlı yayınlarına op.dr.tahsinsaygi kullanıcı adlı Tiktok ve OpDrTahsinSaygi kullanıcı adlı YouTube hesaplarından katılım sağlanabiliyor.