SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

YÖRÜNGEDEKİ YOĞUNLUK VE TEKNİK DETAYLAR SpaceX'in operasyonel hızı, uzaydaki uydu ağının genişlemesiyle de paralellik gösteriyor. USSF-627 görevi, 2026 yılında Falcon 9'un 120. görevi ve yılın 15. ulusal güvenlik görevidir. Starlink 85 görevi, şu anda 11.000'den fazla uydu içeren alçak yörünge uydu ağının genişletilmesinin bir parçası olarak fırlatılıyor. Fırlatma anından itibaren canlı yayınların kesilmesi ve görev detaylarının kamuoyuyla paylaşılmaması, operasyonun "gizli" statüsünü pekiştiriyor. Daha önce çeşitli istihbarat ve uydu görevlerinde kullanılan deneyimli bir Falcon 9 roketinin tercih edildiği bu uçuş, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik teknolojisiyle askeri lojistiği nasıl optimize ettiğini de kanıtlıyor. Her ne kadar toplam fırlatma sayısı geçen yılın gerisinde kalsa da, ulusal güvenlik odaklı görevlerin sıklığı, Washington'ın uzaydaki hakimiyetini koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.