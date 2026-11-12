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Sağ kanadı patır patır düşen Kartal'a Samuray geliyor Çok konuşulacak hamle geliyor! Ne umutlarla gelmişlerdi oysa ki... SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev! Japonya’da kuş gribi alarmı! 200 bin tavuk itlaf edilecek BİM'den çok konuşulacak hamle: Ünlü gıda devini bünyesine katıyor Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu... Bakan Kurum tarihi rakamı paylaştı! COP31’de daha önce böylesi görülmedi Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? İşte cevabı... Gram altın alacaklar dikkat: Büyük ters köşe geldi, tüm tahminler değişti
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SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

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SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri adına gerçekleştirdiği gizli görevlerine bir yenisini daha ekledi. Operasyonun detayları ve taşınan yükün niteliği konusunda resmi makamlar sessizliğini koruyor.

#1
Foto - SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

SpaceX, ABD savunma sanayii ve istihbarat birimleriyle olan iş birliğini bir üst seviyeye taşıyarak, sadece altı gün arayla ikinci kez gizli bir askeri yükü uzaya fırlattı. Kaliforniya'daki Denver Deniz Kuvvetleri üssünden Çarşamba (dün) yerel saatle 20:36'da gökyüzüyle buluşan Falcon 9 roketi, USSF-627 kod adlı görevi icra etmek üzere yola çıktı. Fırlatmanın ardından roketin ilk aşaması planlandığı gibi okyanustaki platforma iniş yaparken, hem şirket hem de ABD Hava Kuvvetleri operasyonun içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

#2
Foto - SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

GİZLİLİK PERDESİNİ VE "STARSHIELD" İDDİALARI Askeri operasyonun doğası gereği uygulanan sıkı gizlilik, uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Birçok gözlemci, bu fırlatmaların Elon Musk'ın şirketi tarafından özel olarak geliştirilen ve askeri istihbarat operasyonlarına odaklanan "Starshield" uydu ağının bir parçası olabileceğini öne sürüyor. "Söz konusu uyduların, dünya genelindeki potansiyel hedeflerin anlık takibi ve Uzay Kuvvetleri'nin hedefleme sistemlerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanıldığı" iddia ediliyor. Ancak SpaceX veya ABD Donanması, bu sistemlerle ilgili herhangi bir resmi bağlantıyı doğrulamış değil.

#3
Foto - SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

ABD Başkanı Donald Trump (solda) ve Elon Musk (sağda) SpaceX’te ve ABD basınında yer alan haberlere göre, mevcut fırlatma, Falcon 9'un 6 Kasım'da USSF-432 görevi kapsamında üssünden kalkışından yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. Bu hızlı fırlatma trafiği, SpaceX'in ABD ordusunun ulusal güvenlik stratejilerindeki stratejik rolünün ne denli kritik bir noktaya ulaştığını gözler önüne sererken “uzay yarışında neler yaşanıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

#4
Foto - SpaceX'ten ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli görev!

YÖRÜNGEDEKİ YOĞUNLUK VE TEKNİK DETAYLAR SpaceX'in operasyonel hızı, uzaydaki uydu ağının genişlemesiyle de paralellik gösteriyor. USSF-627 görevi, 2026 yılında Falcon 9'un 120. görevi ve yılın 15. ulusal güvenlik görevidir. Starlink 85 görevi, şu anda 11.000'den fazla uydu içeren alçak yörünge uydu ağının genişletilmesinin bir parçası olarak fırlatılıyor. Fırlatma anından itibaren canlı yayınların kesilmesi ve görev detaylarının kamuoyuyla paylaşılmaması, operasyonun "gizli" statüsünü pekiştiriyor. Daha önce çeşitli istihbarat ve uydu görevlerinde kullanılan deneyimli bir Falcon 9 roketinin tercih edildiği bu uçuş, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik teknolojisiyle askeri lojistiği nasıl optimize ettiğini de kanıtlıyor. Her ne kadar toplam fırlatma sayısı geçen yılın gerisinde kalsa da, ulusal güvenlik odaklı görevlerin sıklığı, Washington'ın uzaydaki hakimiyetini koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

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