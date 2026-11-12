Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? İşte cevabı...
Evimizin en temel sorunu olan bulaşık için bu ayrıntıyı atlamamanız lazım.
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Evimizin en temel sorunu olan bulaşık için bu ayrıntıyı atlamamanız lazım.
Son dönemde sıklıkla yapılan hatalardan biri bulaşık makinesinde, makineye özel üretilmiş ürünler haricinde ürünler kullanmaktır. Ancak bu gibi ürünler makineye ciddi oranda ciddi zarar sağlar. Peki, bulaşık makinesine asla koyulmaması gereken ürünler nelerdir? İşte detaylar…
Makinenin tuz gözüne limon tuzu, parlatıcı gözüne sirke, deterjan yerine de Arap sabunu konmasına ilişkin bilinçsiz uygulamalar makineye ciddi oranda zarar verir.
Bu tür kullanımların hem makinenizin işleyişinin aksamasına hem de bulaşıklarınıza zarar vereceği kesinlikle unutulmamalıdır.
Günümüzde limon tuzu veya sirkenin bulaşık makinesinde kullanılabileceği yaygın bir söylem olsa da, limon tuzunun sirkenin makineye zararları konusunda bilinçli olmak önem taşır.
Bulaşık makineleri için özel üretilen bulaşık tuzunun içeriği normal tuzdan farklıdır. Bu nedenle makinede kaya tuzu veya limon tuzu gibi diğer tuzlarla temizlik yapılması doğru değildir.
Bulaşık tuzunun işlevi, şebeke suyunun yumuşatılmasını; suyun içeriğindeki kalsiyum ve magnezyumun yerini sodyum klorürün almasını sağlamaktır.
Böylelikle sudaki yüksek kalsiyum ve magnezyum azaltılarak, kireç oluşumu engellenmiş olur. Oysa limon tuzu bu amaçla üretilmediğinden dolayı bulaşık makinesinde kullanımı uygun değildir.
Limon tuzu makinede tıkanma sorunlarına yol açabileceği gibi, makine parçalarına birkaç kullanımdan sonra zarar vermeye başlayabilir.
Ev temizliğinde sirke, yüzey temizliğinde başarıyla kullanılır. Ancak bulaşık makinesinde sirke ile temizlik yapmak mümkün değildir. Bulaşık parlatıcı, sudaki kirecin bulaşıklar üzerinde bıraktığı lekelerin engellenmesini, bulaşıkların üzerinde tortu birikmesini sağlar.
En önemlisi de parlatıcı bulaşıklarınızı cam aşınmasına karşı korurken sirke bu işlevleri yerine getiremez. Üstelik sirkenin makineye zararları oldukça fazladır. Parçalar üzerinde tahribat yaratabilir, özellikle plastik parçaların erimesine sebebiyet verebilir. Makinenizin iç temizliğinde limon tuzu veya sirke gibi ürünlerden yararlanmanız uzmanlar tarafından önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Bulaşık makinesinden en iyi performansı ve etkin temizliği alabilmeniz için makineye özel üretilen bulaşık parlatıcısı ve bulaşık tuzundan yararlanabilirsiniz. Bunlar gibi makineye özel üretilen ürünler bulaşıklarınızı hem cam aşınmasına karşı korur hem de tabak, çatal-bıçak ve bardaklarınızda arzuladığınız temizliği ve parlaklığı sağlar.
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