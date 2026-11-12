Bulaşık makinesine limon koyarsanız ne olur? İşte cevabı...

En önemlisi de parlatıcı bulaşıklarınızı cam aşınmasına karşı korurken sirke bu işlevleri yerine getiremez. Üstelik sirkenin makineye zararları oldukça fazladır. Parçalar üzerinde tahribat yaratabilir, özellikle plastik parçaların erimesine sebebiyet verebilir. Makinenizin iç temizliğinde limon tuzu veya sirke gibi ürünlerden yararlanmanız uzmanlar tarafından önerilen bir temizlik yöntemi değildir. Bulaşık makinesinden en iyi performansı ve etkin temizliği alabilmeniz için makineye özel üretilen bulaşık parlatıcısı ve bulaşık tuzundan yararlanabilirsiniz. Bunlar gibi makineye özel üretilen ürünler bulaşıklarınızı hem cam aşınmasına karşı korur hem de tabak, çatal-bıçak ve bardaklarınızda arzuladığınız temizliği ve parlaklığı sağlar.