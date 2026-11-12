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Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

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Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Karadeniz kıyısında bir yarımada üzerinde kurulan Sinop, tarihe ışık tutan mimari yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor... Sinop’un gastronomi kültürünün önemli lezzetlerinden lakerdayı tanıtmak amacıyla düzenlenecek Sinop Lakerda Festivali de şehrin dinamiklerini tekrar harekete geçirecek...

#1
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Sinop, doğal limanı sayesinde antik çağlardan bu yana bir denizcilik ve ticaret kenti olmuştur. Kentin surları Roma, Doğu Roma ve Selçuklu dönemlerinden izler taşırken Hamsilos Koyu ve İnceburun, Sinop kıyılarının doğal özelliklerini yansıtır. Balıkçılık ve balığı tuzlayarak saklama geleneği Sinop’un mutfak kültüründe önemli bir yer tutar. Bu geleneğin yöresel ürünlerinden Sinop Lakerdası kentin denizcilik mirasını tanıtan Sinop Lakerda Festivali’ne adını vermiştir.

#2
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

İşte Öne Çıkan Doğal, Tarihî ve Kültürel Noktalar Hamsilos Tabiat Parkı: Sinop il merkezine 14 kilometre uzaklıktaki park, İnceburun uzantısında yer alır. Deniz sularının kara içine doğru sokulduğu ria tipi kıyılara örnek olan Hamsilos Koyu ile Akliman Koyu parkın sınırları içindedir. Koyların çevresindeki orman, kumul ve sulak alanlar farklı yaşam ortamları oluşturur. Parkta antik bir liman ve Kadınlar Hamamı olarak bilinen alan da bulunur.

#3
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

İnceburun Feneri: Türkiye’nin en kuzey noktası olan İnceburun’da yer alan deniz feneri 1863’ten bu yana hizmet vermektedir. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki fenerin çevresi ormanlarla kaplıdır.

#4
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

İnceburun Feneri: Türkiye’nin en kuzey noktası olan İnceburun’da yer alan deniz feneri 1863’ten bu yana hizmet vermektedir. İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki fenerin çevresi ormanlarla kaplıdır.

#5
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Tarihî Yalı Kahvesi: 1902’den bu yana farklı amaçlarla kullanılan yapı, uzun yıllardır kahve olarak hizmet vermektedir. Karadeniz’e bakan konumuyla geçmişte denizcilerin ve seyyahların uğrak yerlerinden biri olmuştur.

#6
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Tarihî Sinop Cezaevi: Sinop’un 1214’te Anadolu Selçukluları tarafından alınmasının ardından Sultan İzzeddin Keykavus’un emriyle yaptırılan iç kale, uzun süre tersane olarak kullanılmıştır. Burçları 1560’tan itibaren zindan işlevi de görmüştür. Filmlere, şarkılara ve şiirlere konu olan cezaevi 1999’da kapatılarak müzeye dönüştürülmüştür. Keten Müzesi: 19. yüzyılda inşa edilen Kuş Üzümü Konağı’nın restore edilmesiyle açılan müze, Sinop’un keten üretimi ve dokumacılık geleneğini tanıtır. Sergi, ketenin ekim ve hasadından liflerinin ayrıştırılıp ipliğe dönüştürülmesine ve geleneksel tezgâhlarda dokunmasına kadar üretimin aşamalarını gösterir.

#7
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Gastronomisinde Öne Çıkan Lezzetler Sinop Mantısı: İnce açılan hamura dana kıymalı harç konur, hamur kulak biçiminde kapatılarak haşlanır. Mantının bir yarısı dövülmüş cevizle, diğer yarısı sarımsaklı yoğurtla aynı tabakta servis edilir. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir.

#8
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Nokul: Sinop mutfağında hem tatlı hem tuzlu çeşitleri bulunan geleneksel bir hamur işidir. Kıymalı, üzümlü, cevizli veya yoğurtlu olarak hazırlanır.

#9
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

İçli Tava: Nane, maydanoz ve karabiberle tatlandırılan pirinç pilavı, tepsiye dizilen hamsilerin arasına yerleştirilir. Pilavın üzeri de hamsiyle kapatılır ve yemek fırında pişirilir. Hamursuz Tatlısı: Sacda hafifçe pişirilen ince yufkalar, aralarına kırık ceviz serpilerek tepsiye kat kat dizilir. Fırında pişirilen tatlıya şerbet dökülür.

#10
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Sinop Lakerda Festivali Hakkında Sinop Lakerda Festivali yalnızca bir gastronomi etkinliği değil; Karadeniz’in en köklü liman kentlerinden biri olan Sinop’un binlerce yıllık denizcilik kültürünü, balıkçılık mirasını ve mutfak geleneğini yaşatan önemli bir kültürel harekettir.

#11
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Doğal limanı sayesinde tarih boyunca Karadeniz’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sinop’ta, deniz yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Arkeolojik buluntular, antik dönemlerde tuzlanmış ve kurutulmuş balıkların Sinop’tan farklı coğrafyalara taşındığını göstermektedir. Bugün festivalimizin ilhamını oluşturan “3000 Yıllık Gelenek” söylemi de bu köklü denizcilik geçmişine dayanmaktadır. Bu kadim geleneğin en önemli temsilcilerinden biri ise hiç kuşkusuz Sinop Lakerdası’dır. Lakerda yalnızca tuzlanmış bir balık değildir. Sabır, ustalık ve nesilden nesile aktarılan bilgiyle şekillenen, Karadeniz mutfak kültürünün en kıymetli ürünlerinden biridir. Sinop’ta yıllardır aynı özenle sürdürülen bu gelenek, bölgenin gastronomik kimliğinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Geleneksel olarak tuzlu balık adı altında üretilen besin muhafaza yöntemi, tuzlama kültürü ve deneyimi ile ‘Sinop Lakerdası’nı ortaya çıkarmıştır. Festival bu kültürel mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

#12
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Festival boyunca yalnızca lakerda yarışmaları düzenlenmemekte; gastronomi söyleşileri, akademik paneller, atölyeler, kültürel etkinlikler, konserler ve çocuklara yönelik eğitim programlarıyla Sinop’un deniz kültürü çok yönlü olarak ziyaretçilerle buluşturulmaktadır. Festival gastronomiyi kültür, tarih, sanat ve turizmle bir araya getiren bütüncül bir deneyim sunmaktadır.

#13
Foto - Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Festivalin en önemli kazanımlarından biri de Sinop Lakerdasının markalaşma sürecine sağladığı katkıdır. İlk festivalden itibaren oluşan toplumsal farkındalık sayesinde başlayan çalışmalar sonucunda Sinop Lakerdası Türkiye’nin ilk coğrafi işaret tesciline sahip su ürünü olmuştur. Bugün ise Avrupa Birliği coğrafi işaret süreci de devam etmekte; bu lezzetin uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

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