Karadeniz kıyısında tarihi bir yarımada: Lakerda Festivali coşkusu...

Doğal limanı sayesinde tarih boyunca Karadeniz’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sinop’ta, deniz yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Arkeolojik buluntular, antik dönemlerde tuzlanmış ve kurutulmuş balıkların Sinop’tan farklı coğrafyalara taşındığını göstermektedir. Bugün festivalimizin ilhamını oluşturan “3000 Yıllık Gelenek” söylemi de bu köklü denizcilik geçmişine dayanmaktadır. Bu kadim geleneğin en önemli temsilcilerinden biri ise hiç kuşkusuz Sinop Lakerdası’dır. Lakerda yalnızca tuzlanmış bir balık değildir. Sabır, ustalık ve nesilden nesile aktarılan bilgiyle şekillenen, Karadeniz mutfak kültürünün en kıymetli ürünlerinden biridir. Sinop’ta yıllardır aynı özenle sürdürülen bu gelenek, bölgenin gastronomik kimliğinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Geleneksel olarak tuzlu balık adı altında üretilen besin muhafaza yöntemi, tuzlama kültürü ve deneyimi ile ‘Sinop Lakerdası’nı ortaya çıkarmıştır. Festival bu kültürel mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilmiştir.