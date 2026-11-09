Türkiye’nin 81 ilinin sağlık haritası açıklandı: Hangi bölgede hangi hastalık öldürüyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hipertansiyon gibi kritik sağlık risklerinin görülme sıklığında belirgin bölgesel farklılıklar tespit ediliyor. Yapılan analizler, bölgenin kendi içinde illere göre hastalık oranlarının ciddi biçimde değişebildiğini ortaya koyuyor. Kilis yüzde 26,6 dolaşım sistemi ölümü ve yüzde 10,1 kanser oranıyla Türkiye'nin en düşük risk seviyesinde konumlanırken, Şanlıurfa yüzde 10,9 kanser ölüm oranıyla listenin en alt basamaklarında yer alıyor. İklim ve çevre koşullarına bağlı olarak Şanlıurfa ve çevresinde şark çıbanı vakaları öne çıkarken, geleneksel beslenme ve kontrolsüz süt tüketimi nedeniyle bruselloz vakaları bölgesel bir risk faktörü olmaya devam ediyor.