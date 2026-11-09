Türkiye’nin 81 ilinin sağlık haritası açıklandı: Hangi bölgede hangi hastalık öldürüyor?
Sağlık Bakanlığı ve TÜİK verileriyle hazırlanan kapsamlı rapor, Türkiye'deki her 100 ölümden 36'sının kalp-damar rahatsızlıklarından, 16'sının ise kanserden kaynaklandığını ortaya koyarak coğrafi faktörlerin ölümcül risklerini gözler önüne serdi. Marmara ve Ege'de yoğun şehirleşme, stres ve hareketsizlik yüzünden hipertansiyon, diyabetes ve kalp rahatsızlıkları tavan yaparken Karadeniz'de astım ile Karabük (yüzde 46,9) ve Çorum'da dolaşım sistemi ölümleri ilk sıralara yerleşti. Kanser kaynaklı ölümlerde Bingöl (yüzde 21,4), Ankara (yüzde 20,7) ve Van (yüzde 20,3) zirveye tırmanırken, beslenme kültürü ve çevre şartlarının bölge bölge ölüm nedenlerini doğrudan şekillendirdiği belgelendi.