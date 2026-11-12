Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak?
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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre milyonlarca öğrenci 16 Kasım Pazartesi günü tatile çıkacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise çevrim içi gerçekleştirilecek. İşte ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi doğrultusunda, okullarda ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
14 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, 20 Kasım Cuma gününe kadar ara tatilde olacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil döneminin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.
ÖĞRETMENLERİN SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Ara tatil süresince öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları da devam edecek.
Öğretmenler, seminer programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
Mesleki çalışma içerikleri, 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak ve 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar sistem üzerinden takip edilebilecek.
YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR 25 HAZİRAN'DA KAPANACAK
MEB'in çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
Böylece öğrenciler, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline başlayacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
İlk ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Ders başı: 23 Kasım 2026
Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027