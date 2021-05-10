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Ekonomi Doğal taş sektöründen 2 milyar dolar ihracat hedefi
Ekonomi

Doğal taş sektöründen 2 milyar dolar ihracat hedefi

Doğal taş sektörü, ilk 4 ayda ihracatını yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:31:00 -
Doğal taş sektöründen 2 milyar dolar ihracat hedefi

2021 ihracat hedefini 2 milyar dolar olarak belirleyen sektör temsilcileri, tanıtım çalışmalarına ağırlık verdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dev ülkelerden art arta gelen doğal taş taleplerini karşıladıklarına işaret etti. Pandeminin yaralarını sardıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti: “Sektörümüz Covid-19 krizinden de ‘inadına üretim, inadına ihracat’ anlayışıyla hareket ederek kurtuldu. Konteyner ve navlun fiyatlarındaki büyük artışlara rağmen elde edilen bu ihracat rakamları nedeniyle i tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Konteyner bulamadıkları için 1.5-2 aydır ürünleri depolarında bekleyen ihracatçılarımız var. Konteyner krizi olmasaydı ihracatımız 700-750 milyon dolar aralığına çıkabilirdi. 2021 yılının ikinci yarısında aşılama oranlarının yükselmesi ve konteyner krizinin çözülmesiyle doğal taş ihracatında 2 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz.”

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