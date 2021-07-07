Didim Belediyesi'nin lavanta bahçesi vatandaşların akınına uğruyor

Didim’de, belediyeye ait tıbbi aromatik ve süs bitkileri fidanlığında yetiştirilen lavantalar, bu yıl ilki düzenlenen Lavanta Festivali'nde görücüye çıktı. Festival olarak planlanan ve 3 gün sürmesi beklenen etkinliğin bazı organizasyonları Aydın Valiliğince alınan yasaktan dolayı iptal edildi.

Etkinlik için belediye önünde vatandaşlara ücretsiz araçlar kaldırılırken, yüzlerce kişi ise kendi araçlarıyla fidanlığa geldi. Fidanlık içerisinde belediye tarafından lavantalardan elde edilen yağlar ve diğer tıbbi aromatik yağlar için tanıtım standı açıldı.

Lavanta bahçesine giden yol, lavanta bitkisinin rengi olan mor ve beyaz renklerle süslenirken, bahçe içerisine ise ziyaretçilerin fotoğraf çekilmeleri için bahçenin değişik noktalarına salıncak, kalp şeklinde görseller ve banklar konuldu. Etkinliğe aileleriyle katılan vatandaşlar, görüntüsüyle beğeni toplayan bahçeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.plum kuruluş temsilcileri katıldı.