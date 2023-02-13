Devlet baba depremzedenin yanında yaralar sarılıyor

BUĞRA KARDAN

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplum 10 ili vuran depremlerin ardından devlet, teyakkuz halinde. Tüm birimler devrede.

Önemli kararlar

Arama kurtarma, enkaz kaldırma ve yardım timleri önemli faaliyetler yürütüyor. Hükümet de afet mağdurlarını maddi ve manevi anlamda rahatlatan adımlar atıyor.

İşte bu faaliyetler ve adımlar:

Deprem bölgelerine gemiler, uçaklar, helikopterler, vinçler gönderildi.

AKINCI TİHA’lar ve TB2 SİHA’lar sevk edildi.

Kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler, madenciler, doktorlar ve hemşireler nakledildi.

Tahliye operasyonları yapıldı.

Evleri yıkılan ya da hasar görenler güvenli yerlere taşındı.

Üniversiteler yaza kadar tatil edildi, uzaktan eğitim kararı alındı. Böylece depremzedelerin devlet yurtlarında yaza kadar konaklamalarının yolu açıldı.

Gereksinimler karşılanıyor

Yiyecek, giyecek yardımında bulunuldu.

Sıcak yemek servisi yapıldı, yapılıyor.

İletişimin aksamaması için gerekli önlemler alındı.

Afetin vurduğu iller için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi ve 100 milyar lira kaynak ayrıldı.

Milletvekilleri maaşlarını afetzedelere bağışladı.

Deprem mağdurlarına İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ödeneğinden 15’er bin TL taşınma yardımı yapılacağı bildirildi.

Her ay ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara 2 bin lira destek sağlanacağı açıklandı.

Enerji faturaları ödemelerinde ertelemeye gidildi.

Kritik hamleler

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) prim borçlarının ödenme süreleri ile bilgi, belge ve beyanname verilme süreleri ötelendi.

Mükelleflerin 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023’te yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelendi.

Vergi beyanname ve bildirim verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, ödeme süreleri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılandırma kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023’te ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri Ağustos, Ekim ve Aralık 2023’e uzatılması için düğmeye basıldı.

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyalarına katılan şirketlerin ayni ve nakdî bağışlarının vergi indirimine konu edilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20’si olarak ilan edildi. Kart limiti de ilk sene için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, takip eden seneler için 8 katını aşmayacak şekilde tayin edildi. Gelirin belirlenememesi halinde bireylerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı. Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına yönelik esneklikler de 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından ihbarların alınıp tazminatlar ödenmesi hızlandırıldı.

Türkiye genelinde kamu görevlilerine ve emeklilere aylıkları erken ödendi.

Yıkılan ve hasar gören binaların yerlerine 12 ay içinde yenileri yapılacak.