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Spor Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
Spor

Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve PSG, İstanbul'daki finalde kozlarını paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 02:11:00 -
Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla, yarı finale yükselen takımlar da belli oldu.

Real Madrid, Liverpool'u eledi

İspanyol devi Real Madrid'in İngiliz rakibi Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk olduğu karşılaşmada gol sesi çıkmazken, ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, yarı finale çıkan taraf oldu.

City'den Dortmun'a aynı tarife

İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u, Signal Iduna Park'ta da aynı skorla yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Madrid ekibi yarı finalde Chelsea ile, Manchester City de PSG ile karşılaşacak.

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.

Final İstanbul'da

29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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