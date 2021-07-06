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Yerel Dev dalgalar resmen yuttu! Herkesin gözü önünde böyle boğuldu
Yerel

Dev dalgalar resmen yuttu! Herkesin gözü önünde böyle boğuldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki adam dev dalgaların arasında kalarak boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 12:25:00 -

Olay, ilçeye bağlı Kanlıdere plajında saat 18.00 sularında meydana geldi. Bir arkadaşıyla beraber kumsalda denize ayaklarını sokan 55 yaşındaki Hasan F., bu sırada dalga kendisini ıslatınca denize girmek istedi. Arkadaşının dalganın yüksekliği konusundaki uyarılarını dikkat almayan F. denize girdikten sonra bir anda gözden kayboldu. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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