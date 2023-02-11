Depremin yıktığı Hatay'da ağızları açık bırakan görüntü
Hatay'da deprem sırasında yıkılan bir binanın duvarı, yan binanın duvarıyla birleşti.
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina, görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezindeki Uzun Çarşı'ya yakın noktadaki enkazı görenler, yan binanın yıkılmadığını fark etti.
İncelendiğinde ise yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü.
Bitişik inşa edilen 2 binadan 1'i depremin büyüklüğüyle çökünce odanın duvarına asılı televizyon, tablo, çerçeve ve kitaplık ortaya çıktı.
Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina, görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezindeki Uzun Çarşı'ya yakın noktadaki enkazı görenler, yan binanın yıkılmadığını fark etti.
İncelendiğinde ise yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü.
Bitişik inşa edilen 2 binadan 1'i depremin büyüklüğüyle çökünce odanın duvarına asılı televizyon, tablo, çerçeve ve kitaplık ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Dünya
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