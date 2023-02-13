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Yerel Depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da dron kamerasına yansıyan acı tablo
Yerel

Depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da dron kamerasına yansıyan acı tablo

Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 18:09:00 -
Depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da dron kamerasına yansıyan acı tablo

Hatay'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışması dron ile görüntülendi

Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay Antakya'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmaları, dron ile görüntülendi. Görüntüde, ekiplerin hummalı çalışması yer alıyor.

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