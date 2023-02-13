Depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da dron kamerasına yansıyan acı tablo
Kahramanmaraş depreminin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi.
Hatay'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışması havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin çalışması dron ile görüntülendi
Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay Antakya'da aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmaları, dron ile görüntülendi. Görüntüde, ekiplerin hummalı çalışması yer alıyor.