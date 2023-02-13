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Aktüel Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı
Aktüel

Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde sevindiren bir haber daha geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan kendi başına yürüyerek çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 09:17:00 - 2023-02-13 09:18:10

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde inanç, umut ve azim dolu bir olay gerçekleşti.

Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.

Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Arama-kurtarma ekipleri mutluluk gözyaşları döktü.

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