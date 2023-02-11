Depremde hasar gören su kulesi tehlike saçıyor!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklündeki deprem 10 il ve ilçeleri ve köylerinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu illerden biri olan Diyarbakır'da da merkezde 7 bina tamamen yıkılırken bazı bina ve iş yerlerinde de ağır hasara yol açtı.

Çınar ilçesine bağlı Pempeviran köyünde bulunan su deposu daha öncede paslanma ve su akıntısı nedeniyle zarar görmüştü. Yaşanan son depremle ciddi hasar alan su külesinin düşme tehlikesinin olduğu belirtildi.

Köy sakinleri, evlerin üzerine düşme tehlikesi olan su kulesi ile ilgili önlem alınmasını istiyor. (İLKHA)