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Yerel Depremde büyük yıkımın yaşandığı ilçenin tamamı yeniden inşa edilecek
Yerel

Depremde büyük yıkımın yaşandığı ilçenin tamamı yeniden inşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:59:00 - 2023-02-13 17:22:56
Depremde büyük yıkımın yaşandığı ilçenin tamamı yeniden inşa edilecek

Yaşanan deprem afetinden büyük ölçüde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Depremin 8. gününde Nurdağı'nda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, ilçenin yüzde yüzünün yıkılacağı belirtildi. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var"

İlçede en son, depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var. Türkiye'nin bu birliği, bütünlüğü olduğu sürece bizler bu afetleri Allah'ın izniyle en kısa sürede atlatacağız. Üzüntülüyüz, çok canlarımızı yitirdik" dedi.

"İlçe tamamen yeniden inşa edilecek"

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" diye konuştu.

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