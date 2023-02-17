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Yaşam Deprem tarihi yapılara zarar verdi! Tarihi çarşının son hali yürekleri burktu
Yaşam

Deprem tarihi yapılara zarar verdi! Tarihi çarşının son hali yürekleri burktu

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ile adeta yerle bir etti. Depremden tarihi yapılar da etkilendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 11:15:00 -

Hatay'ın simgelerinden ve turistlerin mutlaka uğradığı yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı da depremde büyük hasar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Antakya'ya gelen turistlerin gittiği yerlerin başında gelen Tarihi Uzun Çarşı, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte büyük hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan bazı evlerin yerle bir olduğu görüldü.

Tarihi Uzun Çarşı'nın deprem sonrasındaki hali havadan görüntülendi.

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