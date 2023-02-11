  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Deprem bölgesi Elbistan'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı!
Yerel

Deprem bölgesi Elbistan'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından evlerden ve dükkanlardan hırsızlık yapan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 22:09:00 -
Deprem bölgesi Elbistan'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kızılcoba Mahallesi Millet Bahçesi civarında hırsızlık yapan M.E., M.A. ile H.Y. isimli şahıslar, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polis ekipleri vatandaşların darp ettiği şüpheli şahısları gözaltına alırken, araçlarında yapılan aramada ise 7 bin 300 TL, 13 adet cep telefonu, 8 adet kol saati, 3 adet bilgisayar ve 3 adet tablet, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet dolu içki şişesi, 3 karton sigara, 16 adet tespih, 3 adet farklı araçlara ait araba anahtarı, 122 adet 9 mm fişek, çeşitli miktarlarda narkotik maddeler ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş pasaportlar ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23