Deprem bağış kampanyasıyla ilgili şok eden detay! Ortaya çıktı! İşte şimdi deliye dönecekler

Dilek Güngör, rekor bağış toplanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına en büyük desteği verenlerin kamu bankaları olmasını eleştiren çevrelere tarihi bir ayar çekti. Sabah gazetesindeki yazısında, 1999'da yaşadığımız depremin ardından düzenlenen kampanyaya da kamu bankalarının çok büyük bağışlar yaptığını hatırlatan Güngör, "Bugün bağıranlar o gün yapılanlara ne diyor? Çok merak ediyorum" dedi.

Güngör, özetle şunları kaydetti:

"Türkiye önceki gün akşam TV'lere kilitlendi. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında rekor bağış toplandı. SMS'lerle birlikte toplam bağış miktarı 115 milyar 567 milyon TL'ye ulaştı. Bu, 2023 başında açıklanan inşaat maliyetlerine göre, arsayı devlet vereceğinden yola çıkarsak, yaklaşık 250 bine yakın konut demek… Kampanyaya en yüklü bağışı yapanlar kamu kurumları ve iştirakleri… Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, Vakıfbank 12 milyar, Halkbank 7 milyar TL karlarından bağış yaptı. Tabii hal böyle olunca da bir kesim kıyameti kopardı.

Yahu Merkez Bankası bir anonim şirket değil mi? Kâr da ediyor zarar da, öyle değil mi? Banka kanununun 22'nci maddesinde bağış yapabileceğine dair hukuki zemin yok mu? Daha önce de bağışları olmamış mı?

Bu sorular uzar gider. Aslında herkes biliyor da maksat vatandaşın nezninde suyu bulandırmak… Neyse sabah gazeteye gelince ilk iş arşive girdim. (1999 yılındaki küpür ve açıklamaları koyuyorum) Hatırlayın o dönemde de Türk medyası kampanya başlatmıştı.

'Bir tuğla da siz koyun' adıyla…

Merkez Bankası da Ziraat Bankası da Emlak Bankası da kampanyaya katıldı. Merkez Bankası 20 Ağustos 1999'da 500 milyar TL (yaklaşık 900 milyon dolar) bağış yaptı. Hatta o dönemde Yunanistan Merkez Bankası bile Türkiye'ye bağışta bulundu. 250 bin dolarlık bağışı Merkez Bankası'na gönderdi. Sonra da iki merkez bankası Kocaeli-Derince'de 480 öğrenci kapasiteli bir Anadolu Lisesi inşa etti. Keza Merkez Bankası pandemide de orman yangınlarında da bağışta bulundu. Ziraat Bankası o dönemde kampanyaya 250 milyar TL ile katıldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul) Maliye Bakanlığı bütçesine 1 milyar lira bağışta bulundu. İstanbul Valiliği'nce başlatılan kampanyaya Emlak Bankası 100 milyar lira ile katıldı. Vakıfbank da 250 milyar TL yatırdı. (Miktarlar kafa karıştırmasın, o dönemin parasıyla…)

Bugün bağıranlar o gün yapılanlara ne diyor? Çok merak ediyorum! (...)"