Denizli’den yapılan doğal taş ihracatı yüzde 45 arttı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, doğal taş firmalarının ürünlerini dünyaya yaymak için gerekli her adımı attıklarını anlattı. Memiş, Denizli’nin gerek mermerde gerekse doğal taşta kalitesi ve güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıktığını belirtti. Mermer ve doğal taş sektörünün kentin ihracatı içinde yüzde 6.3 payı olduğunu aktaran Memişoğlu, şunları söyledi: “Denizli, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar grubunda 2020 yılında 163 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye ihracatında yüzde 16 paya sahip olup ilk ikiye girdi. 2021 Ocak-Temmuz arasında kentten yapılan mermer ve doğal taş ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 160 milyon dolar oldu.”