Cüneyt Özdemir'den Trabzonspor'u kızdıracak sözler! ‘Dalga geçerlerse yeridir’

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak 'Trabzonspor'a bitmeyen kutlama yapmışlar' dedi.

Youtube kanalından konuşan Cüneyt Özdemir'den Trabzonspor taraftarlarını kızdıracak açıklamalar geldi.

İşte Cüneyt Özdemir'in o açıklamaları:

Gece 1'de müzik çalıyorsa ne oluyor, demek ki Trabzonspor kutlamaları devam ediyor. Kulüpte Demet Akalın tek başına eğleniyor. Trabzonspor'a bitmeyen kutlama yapmışlar. Her hafta her ilde kutlama var. Trabzonlular gibi iyi partileyen bir grup görmedim. Kupayı yatağa atmak kimin fikri? Neyse bir şey demeyeceğim.