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Spor Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta geceye damga vuran olay
Spor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta geceye damga vuran olay

Çekya ekibi Slavia Prag ile İngiliz temsilcisi Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçından karşılaştı. FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada geceye damga vuran bir olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:16:00 -

Irkçılığa karşı diz çökme organizasyonuna (nBlack Lives Matter hareketi) katılmayan Slavia Prag oyuncularına Arsenalli bazı futbolcular tepki gösterdi.

Arsenalli Alexandre Lacazette, diz çökmeyen rakip futbolcuların karşısına geçip diz çökünce görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medyadan yükselen tepkilerinden ardından Avrupa basını da Slavia Praglı futbolcuları hedefe koyan manşetler attı.

İlk maçta hayal kırıklığına uğrayan Arsenal, rövanş karşılaşmasında Slavia Prag'ı 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

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