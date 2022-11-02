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Dünya Cumhurbaşkanı orduya 'hazır ol' emri vermişti! Hava sahasında hareketlilik
Dünya

Cumhurbaşkanı orduya 'hazır ol' emri vermişti! Hava sahasında hareketlilik

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya talimat verdiği Sırbistan'da, hava sahasında tespit dilen ticari bir insansız hava aracı (drone) düşürülerek etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 22:20:00 - 2022-11-02 22:37:19
Cumhurbaşkanı orduya 'hazır ol' emri vermişti! Hava sahasında hareketlilik

Sırbistan, kendi hava sahasında tespit ettiği ticari bir insansız hava aracını (drone) düşürerek etkisiz hale getirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı üzerine hareket geçildiği ifade edildi. Açıklamada, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi.

Kopaonik'ten Raska'ya doğru hareketi gözlemlenen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığına işaret edilen açıklamada, Vucic'in talimatı doğrultusunda askeri kışla yakınlarında tespit edilen her hava aracının imha edileceği vurgulandı.

Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.

Vucic'ten orduya talimat

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.
Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

 

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