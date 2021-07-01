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Yerel Çorum'da otomobil şarampole devrildi! 2 yaralı
Yerel

Çorum'da otomobil şarampole devrildi! 2 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 17:20:00 -
Çorum'da otomobil şarampole devrildi! 2 yaralı

Onur Ulukulu'nun (35) kullandığı 06 BFC 811 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy-Osmancık kara yolu Çayırköy mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile oğlu Onur Baran Ulukulu (6), Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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